        Doğum izinleri artırılıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Doğum izinleri artırılıyor

        TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle kamu ve özel sektörde analık izni süresi 24 haftaya yükseltilirken, babalık izni özelde de 10 güne çıkarılıyor

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 15:55
        Doğum izinleri artırılıyor

        TBMM’ye sunulan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile analık ve babalık izin sürelerinde artış öngörülüyor. Düzenleme, kamu ve özel sektör çalışanlarını kapsıyor.

        Teklife göre, Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadın memurların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece toplam analık izni süresi 24 haftaya yükseltiliyor.

        Benzer düzenleme İş Kanunu’nda da yapılıyor. Özel sektörde çalışan kadın işçilerin 8 haftalık analık izni 16 haftaya çıkarılarak toplam izin süresi 24 haftaya ulaştırılıyor. Düzenlemeyle çocukların erken gelişim döneminde anne bakımından daha uzun süre yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.

        Öte yandan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle “analık hali” tanımı yeni sürelerle uyumlu hale getiriliyor. Analık hali süresi doğumdan sonraki 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, geçici iş göremezlik ödeneği süresi de doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 haftayı kapsayacak şekilde genişletiliyor.

        SAĞLIK DURUMU MÜSAİT OLANLAR İZNİ DOĞUM SONRASINA AKTARABİLECEK

        Sağlık durumu uygun olan sigortalı kadının doğuma kadar çalışabilme süresi ise 3 haftadan 2 haftaya indiriliyor. Böylece doğum sonrası döneme daha fazla izin aktarılmasının önü açılıyor.

        Teklifte babalık iznine ilişkin düzenleme de yer alıyor. İş Kanunu’na tabi erkek işçilerin 5 gün olan babalık izni 10 güne çıkarılıyor. Böylece kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki izin süresinin eşitlenmesi hedefleniyor.

        Ayrıca koruyucu aile modelinin teşvik edilmesi amacıyla, koruyucu aile olan memur ve işçilere çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınıyor.

