Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe kupada çeyrek finalde)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anthony Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 87. dakikada Archie Brown kaydetti.

Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı. Son maçında Gaziantep FK'yı da mağlup eden Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası gruplarını 9 puanla tamamladı. REKLAM Kupada B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak ve çeyrek finale ulaşan tüm takımlar bu maçların ardından belli olacak. Çeyrek final eşleşmeleri ilerleyen günlerde yapılan kura çekimiyle belli olacak. Çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler ise henüz açıklanmadı.

MÜCADELE 1 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle zamanında başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı. Teknik ekiplerin çalışması sonucu 40 dakika sonra ışıklandırma sorunu çözüldü ve ardından takımlar ısınmak için tekrar sahaya çıktı. Karşılaşma bir saat gecikmeli olarak 21.30'da başladı. REKLAM

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemedi. Asensio da ağrıları sebebiyle Gaziantep kafilesinde yer almadı ve İstanbul'da bırakıldı.