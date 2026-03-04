Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe kupada çeyrek finalde) - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK: 0 - Fenerbahçe: 4 | MAÇ SONUCU (Fenerbahçe kupada çeyrek finalde)

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anthony Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 87. dakikada Archie Brown kaydetti

        Giriş: 04.03.2026 - 19:33
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anthony Musaba, 52. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 87. dakikada Archie Brown kaydetti.

        Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı. Son maçında Gaziantep FK'yı da mağlup eden Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası gruplarını 9 puanla tamamladı.

        Kupada B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe günü yapılacak ve çeyrek finale ulaşan tüm takımlar bu maçların ardından belli olacak.

        Çeyrek final eşleşmeleri ilerleyen günlerde yapılan kura çekimiyle belli olacak. Çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler ise henüz açıklanmadı.

        MÜCADELE 1 SAAT GECİKMELİ BAŞLADI

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, stattaki ışıklandırma sorunu nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlaması gereken karşılaşma, ışıklandırma sistemindeki sorun nedeniyle zamanında başlayamadı. Müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, iki takımın kaptanını yanına çağırarak durumu anlattı.

        Teknik ekiplerin çalışması sonucu 40 dakika sonra ışıklandırma sorunu çözüldü ve ardından takımlar ısınmak için tekrar sahaya çıktı. Karşılaşma bir saat gecikmeli olarak 21.30'da başladı.

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 6 oyuncusundan yoksun çıktı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemedi. Asensio da ağrıları sebebiyle Gaziantep kafilesinde yer almadı ve İstanbul'da bırakıldı.

        TEDESCO YİNE YOKTU

        Öte yandan hastalığı sebebiyle Antalyaspor deplasmanında kulübede yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, Gaziantep deplasmanında da takımını yönetemedi.

        Tedavisi devam eden İtalyan teknik adamın durumu sabah tekrar değerlendirildi ve Gaziantep'e seyahat etmemesi yönünde karar verildi.

        Tedesco, Antalyaspor maçının ardından Gaziantep maçında da takımın başında yer almadı.

        Öğretmen Fatma Nur Çelik için okulda tören yapıldı

        İstanbul Çekmeköy'deki, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öldürülen Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in okulunda düzenlenen törene çok sayıda meslektaşı katıldı 

