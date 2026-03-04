ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasında "İran konusunda çok güçlü bir pozisyondayız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Önce biz yapmasaydık, onlar İsrail'e yaparlardı." diye konuştu.

ABD Başkanı, "Eğer iki hafta içinde saldırmasaydık, nükleer silaha sahip olabilirlerdi. Aylar önce B-2 ile düzenlediğimiz saldırı olmasaydı, nükleer silaha sahip olurlardı. Çılgın insanlar nükleer silaha sahip olduğunda kötü şeyler olur. Şu an iyi bir durumdayız, size bunu söylemek isterim. İlerlemeye devam edeceğiz. Bu iyi bir askeri güç gösterisi." dedi.