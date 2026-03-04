Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğunu ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 19:27 Güncelleme:
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı." ifadelerini kullandı.

        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi Haberi Görüntüle

        İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Haberi Görüntüle

        İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenlemişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

