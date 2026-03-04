Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rabbim asker, polis, jandarma, güvenlik korucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerinin yardımcısı olsun. Onları her türlü kazadan, beladan, ihanetten korusun. Bu mubarek akşamda vatan, millet, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle yâdediyorum. Özellikle aziz hatıralarını şükranla yaşatacağımız Binbaşı Bülent Albayrak, Binbaşı Murat Kemal Yetişen, Yüzbaşı Ertuğrul Ertuğ Gülen, Üsteğmen Enes Demir, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'e, Harun Turhan'a, Nurettin Tokyürek'e, uzman çavuş Murat Yıldırım'a, Selçuk Paker ve isimlerini 86 milyon olarak kalbimize nakşettiğimiz tüm kahramanlara rahmetler niyaz ediyorum.

Kutlu mücadelede yer alarak gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Biz şehitlerin ölmediğini müjdeleyen dinin mensuplarıyız. Aziz ruhları inşallah bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bordo berelilerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır. Nice kritik operasyonda fevkalade hayati roller üstlenen bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz.

Sizleri ve sizlerin şahsında namertlere meydanları dar eden tüm koçyiğitleri bu seçkin camianın tüm mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri asker-millet tanımıdır. Vatan, bayrak, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğumuzu, bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik. Bize ömür biçenler, 'hasta adam' yaftası vuranlar oldu. Ezan-ı Muhammedilerimizi susturmaya, şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler müstevliler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık. Çanakkale ve İstiklal Harbimizde kirli ve kalleş elleri tüm imkansızlıklara rağmen tek tek kırmayı başardık.

Bugün de etrafımızda yana ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen milli seciyemize, kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, diplomatik ve ekonomik gücü, eğitim, donanım ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Ecdadımızın asırlarca 'Ey şanlı ordu ey şanlı asker' nidalarıyla yüreklendirdiği kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Savunma ve havacılık ihracatında rekor rakamla tamamladık. Almanya'daki NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz hem bizi gururlandırdı hem müttefiklerimizden takdir topladı. 'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor'e baksaydık elbette bunları başaramazdık. Ebedi yurdumuz olan bu topraklarda yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz.

Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyor, gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadisenin yaşanmaması için uyarılarımızı en net şekilde yapıyoruz. Ülkemizi ve milletimizin güvenliği teminde irade ve kapasitemiz en üst düzeydedir. Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozarak, bütün engelleri aşacak bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacak emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız.

