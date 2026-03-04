Beşiktaş: 4 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU (Kartal kupada çeyrek finalde)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, grubunu lider tamamladı ve çeyrek final biletini aldı.

27. dakikada Agbadou’nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0. 38. dakikada sağ kanattan Rashica’nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0. 42. dakikada Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-Gyu Oh’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ise Kartal Kayra Yılmaz, 81. dakikada ağları havalandırdı ve takımının 4. golünü attı. 85. dakikada ise konuk ekipte Papanikolaou, farkı 3'e indiren golü attı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, kupada 10 puanla grubunu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4 puanla organizasyona veda etti.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başına döndü. Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyememişti. Orkun Kökçü ise bir maç aranın ardından Karadeniz ekibi karşısında sahadaki yerini aldı.

YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ FORMA GİYDİ Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi. Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi. Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.