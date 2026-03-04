Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş: 4 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU (Kartal kupada çeyrek finalde) - Futbol Haberleri

        Beşiktaş: 4 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU (Kartal kupada çeyrek finalde)

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini; 27. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz attı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, kupada 10 puanla grubunu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4 puanla organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.03.2026 - 19:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, grubunu lider tamamladı ve çeyrek final biletini aldı.

        27. dakikada Agbadou’nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0. 38. dakikada sağ kanattan Rashica’nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0. 42. dakikada Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-Gyu Oh’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        REKLAM

        İkinci yarıda ise Kartal Kayra Yılmaz, 81. dakikada ağları havalandırdı ve takımının 4. golünü attı. 85. dakikada ise konuk ekipte Papanikolaou, farkı 3'e indiren golü attı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar maçı 4-1 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, kupada 10 puanla grubunu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4 puanla organizasyona veda etti.

        SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başına döndü.

        Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyememişti.

        Orkun Kökçü ise bir maç aranın ardından Karadeniz ekibi karşısında sahadaki yerini aldı.

        YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ FORMA GİYDİ

        REKLAM

        Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi.

        Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi.

        Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.

        123. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL KOREOGRAFİ

        Karşılaşmadan önce kuzey tribününde Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi yapıldı.

        Koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'ye yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnanın başkenti Beyruttaki Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.İsrail savaş uçakları, Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"