Bursa'da yürek yakan kadın cinayeti, dün akşam saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4’üncü katındaki bir güzellik merkezinde meydana geldi.

İŞ YERİNDEKİLERİ DIŞARI ÇIKARDI

DHA'daki habere ve iddiaya göre Halit D., eski kız arkadaşı Nagihan Karadeniz’in (40) iş yerine gidip içerideki herkesi dışarı çıkarttı.

KAPIYI KİLİTLEDİ SİLAH SESİ DUYULDU

Halit D.’nin kapıyı kilitlemesinin ardındansa silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖNCE NAGİHAN'I SONRA KENDİSİNİ VURDU

İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit D.’yi başlarından vurulmuş halde buldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi. Halit D.’nin iddiaya göre eski kız arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

NAGİHAN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Nagihan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.