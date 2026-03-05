Canlı
        SON DAKİKA: Nagihan Karadeniz eski sevgilisi tarafından öldürüldü | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!

        Bursa, kadın cinayetinin son adresi oldu. Bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz ve Halit D. başından vurulmuş halde bulundu. Karadeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Halit D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 07:27
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Bursa'da yürek yakan kadın cinayeti, dün akşam saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4’üncü katındaki bir güzellik merkezinde meydana geldi.

        İŞ YERİNDEKİLERİ DIŞARI ÇIKARDI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre Halit D., eski kız arkadaşı Nagihan Karadeniz’in (40) iş yerine gidip içerideki herkesi dışarı çıkarttı.

        KAPIYI KİLİTLEDİ SİLAH SESİ DUYULDU

        Halit D.’nin kapıyı kilitlemesinin ardındansa silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ÖNCE NAGİHAN'I SONRA KENDİSİNİ VURDU

        İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit D.’yi başlarından vurulmuş halde buldu.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi. Halit D.’nin iddiaya göre eski kız arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        NAGİHAN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan yaralılardan Nagihan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

