40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
Bursa, kadın cinayetinin son adresi oldu. Bir güzellik merkezinde eski sevgili oldukları iddia edilen 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz ve Halit D. başından vurulmuş halde bulundu. Karadeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Halit D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi
Bursa'da yürek yakan kadın cinayeti, dün akşam saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı iş merkezinin 4’üncü katındaki bir güzellik merkezinde meydana geldi.
İŞ YERİNDEKİLERİ DIŞARI ÇIKARDI
DHA'daki habere ve iddiaya göre Halit D., eski kız arkadaşı Nagihan Karadeniz’in (40) iş yerine gidip içerideki herkesi dışarı çıkarttı.
KAPIYI KİLİTLEDİ SİLAH SESİ DUYULDU
Halit D.’nin kapıyı kilitlemesinin ardındansa silah sesleri duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÖNCE NAGİHAN'I SONRA KENDİSİNİ VURDU
İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit D.’yi başlarından vurulmuş halde buldu.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yapılan kontrolde ikisinin de ağır yaralandığını belirlendi. Halit D.’nin iddiaya göre eski kız arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kendisine ateş açtığı ihtimali üzerinde durulurken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
NAGİHAN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Nagihan Karadeniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.