İspanya'dan ABD'ye yalanlama: İspanya'nın tutumu zerre değişmedi

Dünya, 28 Şubat sabahından bu yana ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından başlayan karşılıklı çatışmaları takip ederken, gerilimin yükseldiği bir diğer adres ise ABD-İspanya hattı oldu.

İspanya'nın İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullanmasına izin vermemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'yı tehdit etmişti.

İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız Haberi Görüntüle

SANCHEZ: SAVAŞA KARŞIYIZ

Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim" demişti.

Bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz" diyerek Trump'a yanıt vermişti.

"İSPANYA'NIN TUTUMU ZERRE DEĞİŞMEDİ"

Ancak dün akşam açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya'nın ABD ile işbirliği yapacağını iddia etti. Leavitt, "İspanya ile ilgili olarak dün Başkan'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum ve anladığım kadarıyla ABD ordusu ile işbirliği yapmayı kabul ettiler. ABD ordusunun, İspanya'daki meslektaşlarıyla koordinasyon içinde olduğunu biliyorum." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bunu reddetti. Albares, Ser radyosuna yaptığı açıklamada, "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu zerre kadar değişmedi." dedi.