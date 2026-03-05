Anketler sonuçları ortaya koydu: Amerikalıların çoğunluğu ABD-İsrail İran Savaşı'nı istemiyor

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a yönelik saldırı başlatmasının ardından yapılan üç kamuoyu yoklaması, Amerikalıların çoğunluğunun bu askeri harekata destek vermediğini gösterdi.

Saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen bir CNN anketine göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 60'ı saldırıları onaylamadığını belirtti. Reuters/Ipsos ve The Washington Post tarafından yapılan diğer iki anket de benzer sonuçlar ortaya koydu.

DEMOKRATLARIN NEREDEYSE TAMAMI KARŞI

Üç anketin tamamı, Cumhuriyetçilerin genel olarak saldırıları desteklediğini ortaya koyarken, bu seçmenlerin büyük bölümünün aynı zamanda ABD'nin dış savaşlardan geri çekilmesini istediğini söylemesi dikkat çekti. Demokratlar ise neredeyse tamamen karşı çıktı.

REKLAM

Reuters/Ipsos anketine göre Amerikalıların çoğunluğu, yüzde 56'sı, ABD Başkanı Trump'ın ABD çıkarlarını ilerletmek için askeri güce başvurma konusunda fazla istekli olduğunu düşünüyor. Yüzde 35'i Trump'ın tutumunun "aşağı yukarı doğru" olduğunu söylerken, yüzde 5'i ise Trump'ın güç kullanma konusunda yeterince istekli olmadığını ifade etti.

İlk saldırıdan sonraki günlerde yapılan bir Fox News anketi ise Amerikalıların saldırılar konusunda ikiye bölündüğünü gösterdi. Ancak sonuçların, anket sorusunun çatışmaya ilişkin bir dizi sorunun ardından yöneltilmiş olmasından etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

New York Times'ın haberine göre, askeri çatışmaların ilk günlerinde desteğin artması alışılmadık bir durum değil; ancak zaman içinde bu destek genellikle azalır. Örneğin Amerikalıların çok büyük bir çoğunluğu Irak Savaşı'nı başlangıçta desteklemişti, ancak savaş uzadıkça destek yaklaşık 30 puan geriledi.

İran'a yönelik saldırıların ardından geçen kısa süre içinde kamuoyunun görüşünün henüz netleşmediği değerlendiriliyor. CNN anketine göre Amerikalıların yaklaşık üçte biri, yüzde 29'u, gelişmeleri yakından takip etmediğini söyledi.