İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı: T1 Çemberlitaş hattındaki gizemli kırmızı ışıkların bilinmeyen hikayesi!
İstanbul'un en yoğun hatlarından biri olan T1 Kabataş-Bağcılar tramvayında, her gün on binlerce kişinin önünden geçtiği ama pek azının fark ettiği ince bir detay var. Çemberlitaş durağı yakınlarında, Sultan II. Abdülhamid'in türbesi önünden geçen tramvaylar aniden sessizleşiyor ve zeminde kırmızı LED ışıklar yanmaya başlıyor. Peki, mekanik seslerin kesildiği ve kornaların sustuğu bu özel alanın sırrı ne?
İstanbul’da T1 tramvay hattının Çemberlitaş’tan geçen bölümünde dikkat çeken bir uygulama var. Sultan II. Abdülhamid’in türbesi önünde tramvay geçişleri sırasında kırmızı LED ışıklar devreye giriyor ve özel teknik önlemler uygulanıyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? İşte detaylar…
TÜRBE ÖNÜNDE TİTREŞİMİ SIFIRLAYAN ÖZEL RAY SİSTEMİ
İstanbul trafiğinin kalbi sayılan noktalardan birinde, Çemberlitaş’ta, T1 tramvay hattı oldukça sıradışı bir mühendislik örneğine ev sahipliği yapıyor. Sultan II. Abdülhamid türbesinin bulunduğu noktada, sarsıntıyı ve gürültüyü en aza indirmek için özel bir mühendislik uygulaması devrede.
Türbe önündeki yaklaşık 150 metrelik kısımda standart raylar yerine, titreşimi düşüren bağlantı elemanları kullanılıyor. Alt ve üstyapıdan elektrik kablolarına kadar her detay, mekanik etkiyi sıfıra yaklaştırmak üzere özenle revize edilmiş durumda.
Görsel: AA
GÜRÜLTÜYÜ SUSTURAN VE GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN KIRMIZI IŞIKLAR
Bu özel alanın en dikkat çeken görsel detayı ise doğrudan zemine gömülmüş olan kırmızı LED uyarı sistemi. Türbenin tam önünden geçen 75 metrelik alana yerleştirilen bu ışıklar, doğrudan tramvayın sinyalizasyon ağıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Tramvay bölgeye yaklaşmaya başladığı anda kırmızı ışıklar devreye girerek yayalara çok net bir görsel uyarı veriyor.
Bu akıllı zamanlama sayesinde, raylardan geçen yayalar güvenli bir şekilde karşıya geçişlerini tamamlama imkanı buluyor. İşin en güzel yanı ise bu görsel uyarı sayesinde makinistin korna çalmasına hiçbir şekilde gerek kalmaması. Böylece hem yaya güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor hem de türbe çevresinde mutlak bir sessizlik ortamı korunmuş oluyor.
HİCAZ DEMİRYOLU'NDAN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİHİ SAYGI
Metro İstanbul yetkililerinin de doğruladığı ve sahada aktif olarak uygulanan bu sistemin ardında çok derin bir vefa duygusu yatıyor. Bu modern sessizleştirme çabasının temelleri, bizzat Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen Hicaz Demiryolu projesine dayanıyor.
O dönemde, demiryolu hattının Hz. Muhammed’in kabrinin bulunduğu Medine’ye yaklaşan kısımlarında sarsıntıyı ve gürültüyü önlemek amacıyla özel ahşap traversler kullanılmış, rayların altına titreşimi emen keçeler döşenmişti.
Bugün Çemberlitaş’ta uygulanan yüksek teknolojili sistem, Sultan Abdülhamid'in o dönem gösterdiği bu ince düşünceye karşılık bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Kendi başlattığı bu sessizlik ve hürmet geleneği, ölümünden yıllar sonra kendi türbesinin önünde, ona duyulan saygının ve tarihi vefanın bir göstergesi olarak yaşatılıyor.