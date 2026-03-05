Canlı
        Haberler Dünya ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Taraflar karşılıklı saldırıları günlerdir sürüyor. İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'dan 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiğini açıkladı. İsrail, Lübnan'ın güneyini ve Beyrut'u hedef aldı. Anbean yaşanan son gelişmeler Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 07:23 Güncelleme:
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        KATAR ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR

        Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.

        ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da tahliyeye ilişkin uyarı yapıldı. Açıklamada, "Her ihtimale karşı lütfen ABD Büyükelçiliğinin yakın çevresinden uzak durun." ifadesi kullanıldı.

        İSRAİL LÜBNAN'IN KUZEYİNİ HEDEF ALDI

        İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

        Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

        İsrail basınında çıkan haberlerde saldırıda Hamas yetkilisinin hedef alındığı iddia edildi.

        İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ HEDEF ALDI

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde el-Kalile beldesi yakınındaki Sur-Nakura yolu üzerinde bir aracı bombaladı. İnsansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

        İRAN'DAN 4. FÜZE MİSİLLEME SALDIRISI

        İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının düzenlendiğini bildirdi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi. Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

        IsraelHayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

        BEYRUT'TA PATLAMA SESLERİ

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından şehirde patlama sesi duyuldu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'ta Hizbullah altyapısına yönelik saldırı başlattığını, detayların daha sonra açıklanacağını duyurdu. Bölgedeki AA muhabiri, bu açıklamanın ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama sesi geldiğini, patlamanın gerçekleştiği bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde bir binanın işaretlendiği harita paylaşarak, buradan uzaklaşılmasını söylemiş ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

