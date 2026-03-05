2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
Hatay'da, 70 yaşındaki Tabiye Oy'u, altınlarını çalmak için taşla kafasından ağır yaralayan saldırganın komşusu olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.Y.'nin evinde yaşlı kadına ait 2 bilezik, 1 yüzük ve kol saati ele geçirildi
Hatay'da olay, 1 Ocak tarihinde Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Müstakil evde yaşayan 70 yaşındaki Tabiye Oy'u kümesin önünde baygın halde bulan oğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ALTINLARI İÇİN DARP EDİLDİ
Annesinin üzerindeki altınlardan bazılarının eksik olduğunu fark eden oğlu, durumu polis ekipleriyle paylaştı. Oy'un, altınları için darp edildiği belirlendi.
KAMERADAN ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Olay üzerine inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kamera incelenmeleri sonucunda olayın şüphelisinin Oy'un komşusu olan Y.Y. olduğunu tespit etti.
ÇALDIKLARI ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli Y.Y., 3 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.'nin ikametinde yapılan aramada olayı gerçekleştirildiği anda giyindiği mont ve ayakkabı ile işyerinde yapılan araştırmadaysa yaşlı kadından çaldığı; 2 adet bilezik, 1 adet yüzük ve 1 adet sarı renkli kol saati ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.