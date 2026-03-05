Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
Adana'da, bir apartmanda çıkan yangında 13'üncü katta mahsur kalan baba ile bebeğini, yandaki inşaatta çalışan ve bir başka apartmana yük asansörüyle eşya taşındığını gören 23 yaşındaki Muhammet Figen kurtardı. Yük asansörü ile 13. kata çıkan Figen, baba ile kızını güvenle aşağı indirdi
Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede 2 Mart’ta yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA İLE BEBEĞİ MAHSUR KALDI
DHA'daki habere göre binanın 13'üncü katındaki dairede yaşayan baba ve bebeği mahsur kaldı.
Yan apartmana eşya taşımak için getirilen yük asansörü binaya yaklaştırıldı.
YÜK ASANSÖRÜNE BİNDİ 13. KATA ÇIKTI
Yakındaki bir inşaatta çalışan Muhammet Figen yük asansörüne binerek 13’üncü kata çıktı. Figen, baba ve bebeği asansörle indirerek mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.
