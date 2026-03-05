Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi | Son dakika haberleri

        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!

        Adana'da, bir apartmanda çıkan yangında 13'üncü katta mahsur kalan baba ile bebeğini, yandaki inşaatta çalışan ve bir başka apartmana yük asansörüyle eşya taşındığını gören 23 yaşındaki Muhammet Figen kurtardı. Yük asansörü ile 13. kata çıkan Figen, baba ile kızını güvenle aşağı indirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede 2 Mart’ta yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BABA İLE BEBEĞİ MAHSUR KALDI

        DHA'daki habere göre binanın 13'üncü katındaki dairede yaşayan baba ve bebeği mahsur kaldı.

        Yan apartmana eşya taşımak için getirilen yük asansörü binaya yaklaştırıldı.

        YÜK ASANSÖRÜNE BİNDİ 13. KATA ÇIKTI

        Yakındaki bir inşaatta çalışan Muhammet Figen yük asansörüne binerek 13’üncü kata çıktı. Figen, baba ve bebeği asansörle indirerek mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 4 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Tü...
        #adana
        #Son dakika haberler
