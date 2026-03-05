Canlı
        Haberler Dünyadan Futbol takımı sahibi olan Ryan Reynolds şimdi de futbol yorumcusu olacak

        Futbol takımı sahibi olan Ryan Reynolds şimdi de futbol yorumculuğuna soyunuyor

        İngiltere'de satın aldığı alt lig futbol takımı Wrexham'ı üç lig birden yukarı çıkartan Ryan Reynolds, şimdi de futbol yorumculuğu konusundaki becerisini sergilemeye hazırlanıyor

        Giriş: 05.03.2026 - 09:58
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        'Deadpool' filminin yıldızı olarak beyazperdede adını hafızalara kazıyan Ryan Reynolds, aynı zamanda İngiltere'de 2. lig futbol takımı Wrexham AFC'nin de sahibi.

        Amerikalı oyuncu, hem yakın arkadaşı hem de takımın ortağı olan Rob McElhenney ile birlikte ilk kez profesyonel olarak futbol maçı yorumlamaya hazırlanıyor.

        İngiltere'nin Sky Sports kanalı, Reynolds ve McElhenney ikilisinin önümüzdeki hafta İngiliz Futbol Ligi Şampiyonası'nda Wrexham AFC ile Swansea City AFC arasında oynanacak maçın yorumculuğunu üstleneceğini duyurdu.

        Her ne kadar profesyonel yorumculuk yapacakları söylense de oyuncu arkadaşlara yakın kaynaklar, ikilinin futbol yayıncılığından bir mükemmellik beklentisinin olmadığını, eğlenceli bir yayın beklendiğini söyledi.

        TAKIMIN DEĞERİ HIZLA ARTTI

        Reynolds ve McElhenney, Wrexham'ı 2021 yılında 2 milyon sterline satın almıştı. Üst üste üç kez lig yükselterek tarih yazan kulüp, 'Championship play-off' pozisyonuna yükselerek en büyük sıçramasına imza attı ve kulübün değeri beş yıl içinde hızla yükseldi. Allyn ailesinin Ekim 2024'te kulübün yaklaşık yüzde 15'ini satın alması, Wrexham'ın değerini 100 milyon sterline çıkardı. 2025 ortalarında, gayri resmi değerlemeler 350-475 milyon sterline ulaştığına işaret ediyor.

        ŞÖHRETİ TAKIM İÇİN KULLANDILAR

        Reynolds ve McElhenney'nin Hollywood bağlantılarını kullanarak, Emmy Ödülü kazanan 'Welcome to Wrexham' adlı belgesel dizisini yaratmaları, takımın başarısının da anahtarlarında biriydi. Uluslararası platformda yayınlanan belgesel dizi, modern spor pazarlamasının nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

        Dizi, kulübün yolculuğunu anlatmaktan çok daha fazlasını yaptı. Wrexham'ın sponsorluk potansiyelini dönüştüren küresel bir ticari platform yarattı. Geleneksel alt lig kulüpleri, maç günü seyircilerine ulaşmayı uman yerel işletmeleri cezbetse de Wrexham, uluslararası izleyici kitlesine erişmek isteyen küresel şirketlerle ortaklıklar kurmuş duruma geldi.

        2012'den bu yana evli olan Blake Lively ve Ryan Reynolds çiftinin dört çocuğu var
