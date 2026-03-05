Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti, güvenlik güçleri kolunu kırdı | Dış Haberler

        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti, güvenlik güçleri kolunu kırdı

        ABD polisi, İran'a saldırıları Kongre binasında protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness'i gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı. Amerikan savaş gazisi McGuiness Kongre'ye, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diye bağırdı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti

        ABD Kongresi, çarpıcı ve simgesel bir protestoya sahne oldu. Amerikan savaş gazisi eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Kongre'de senatörlerin bulunduğu toplantı odasına girerek ABD Başkanı Trump'ın başlattığı İran Savaşı'na tepki gösterdi, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diye bağırdı.

        #video#904298

        McGuinness’in ABD Kongresindeki bir toplantı odasından iki güvenlik görevlisi tarafından zorla çıkarılmaya çalışılırken kapıya sıkışan kolunun kırıldığı anın görüntüleri paylaşıldı.

        CodePink üyesinin kaydettiği görüntülere göre, McGuinness, "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." dedi.

        REKLAM

        Ardından, "Filistin özgür kalacak." ifadelerini kullanan McGuinness, Kongrenin güvenliğinden sorumlu iki polis tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışıldı.

        Salondan çıkmamak için direnen McGuinness'in kolu kapıya sıkıştı. Görüntüyü kaydeden kişi ve diğer bir CodePink üyesi, McGuinness’in kolunun, gözaltına alınırken polislerin zorlaması üzerine kırıldığını söyledi.

        McGuinness'in kapıya sıkışan kolunun kırılmasıyla ortaya çıkan ses, görüntü kaydında net şekilde duyuldu. Salondaki bazı kişiler "Onun kolunu kırdınız." diye bağırdı.

        CodePink tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Kongrede milyonlarca Amerikalının düşündüğünü dile getirdi: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz. Güvenlik görevlileri onu dışarı sürükledi ve kolunu kırdı. Gaziler seslerini yükseltiyor. Amerikan halkı bu savaşı istemiyor." ifadelerine yer verildi.

        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor Haberi Görüntüle

        Ayrıca, salondaki bazı protestocular, McGuinness'i salondan atmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Cumhuriyetçi Senatörü Tim Sheehy olduğunu yüksek sesle dillendirdi.

        Bunun üzerine Sheehy'nin hızlı adımlarla uzaklaşarak salondaki yerine döndüğü görüldü.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        35 yıl önce kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanığın beraat kararı istinafta onandı

        KAYSERİ'de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Yusuf Turhan (56) hakkında, kız kardeşi Havva Turhan'ı (19) da 35 yıl ö...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?