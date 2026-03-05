Canlı
        Milli Savunma Bakanlığı, İran'a ait imha edilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz." denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:07
