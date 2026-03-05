'Araç muayene randevusu' dolandırıcılığına 14 ilde 'Son istasyon' operasyonu: 25 tutuklama

Diyarbakır merkezli 14 ilde 'araç muayene randevusu' adı altında sahte internet sitesi açarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Son İstasyon' operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin 810 milyon TL olduğu belirlendi. (DHA)