        Haberler Gündem Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!

        Eskişehir'de bir ilkokulda 2 kadın öğretmeni tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencisi velisi tutuklandı. Şüphelinin, okul bahçesine elinde sopayla gelerek 2 öğretmeni okuldan ayrılmaları için tehdit ettiği kaydedildi

        Giriş: 05.03.2026 - 13:04
        Eskişehir'de bir ilkokulda 2 kadın öğretmeni tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencisi velisi şüpheli İ.T. tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde kırsal Kozkayı Mahallesi’nde öğrenci velisi olduğu belirtilen İ.T., okul bahçesine elinde sopayla gelerek 2 kadın öğretmeni okuldan ayrılmaları için tehdit etti.

        TEHDİT İÇERİKLİ NOT DA BIRAKTI

        Daha sonra ise okul kapısında tehdit içerikli not bıraktı. Kadın öğretmenler Burcu G. ve Şeyma Ç.’nin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli İ.T., yakalanarak gözaltına alındı.

        İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ‘Tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Yaşlı kadını altınları için başına taşla vurarak ağır yaralayan komşusu çıktı

        Hatay'da 70 yaşındaki kadını altınlarını çalmak için taşla kafasından ağır yaralayanın komşusu olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın evinde yaşlı kadına ait; 2 bilezik, yüzük ve kol saati ele geçirildi. (İHA)

