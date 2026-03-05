Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!

Eskişehir'de bir ilkokulda 2 kadın öğretmeni tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğrencisi velisi şüpheli İ.T. tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Tepebaşı ilçesinde kırsal Kozkayı Mahallesi’nde öğrenci velisi olduğu belirtilen İ.T., okul bahçesine elinde sopayla gelerek 2 kadın öğretmeni okuldan ayrılmaları için tehdit etti.

TEHDİT İÇERİKLİ NOT DA BIRAKTI

Daha sonra ise okul kapısında tehdit içerikli not bıraktı. Kadın öğretmenler Burcu G. ve Şeyma Ç.’nin şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli İ.T., yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ‘Tehdit’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.