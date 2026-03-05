Canlı
        Haberler Ekonomi Otomobil Bursalı Dacia'nın adı belli oldu: Striker - Otomobil Haberleri

        Bursa'da üretilecek Dacia 'Striker' oldu

        Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek Dacia modelinin adı açıklandı. 'Striker' isimli modelin resmi tanıtımı 10 Mart'ta yapılacak. 2023 yılında açıklanan 400 milyon Euro'luk yatırımın yeni halkası olacak otomobilin yıl sonuna kadar üretimine başlanması hedefleniyor

        Giriş: 05.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu

        Oyak Renault fabrikasında üretileceğini ilk kez Habertürk'ün duyurduğu yeni Dacia modelinin adı belli oldu.

        Markadan yapılan açıklamada, yeni modelin adı 'Striker' olarak açıklandı. Açıklamada, yeni ismin sonundaki 'er' takısının marka kimliğine vurgu yaptığı kaydedildi. Dacia'nın diğer SUV modellerinin adı da Bigster, Duster ve Jogger şeklinde.

        Bursalı model sayısı artıyor
        1980’lerin enerjisinden ilham alan Striker isminin, bowlingde tüm lobutları devirerek oyunun seyrini değiştiren güçlü vuruşu çağrıştırması hedefleniyor.

        Prototip aşamasında 'C-Neo' kod ismiyle markanın resmi dokümanlarında yer alan Striker'in resmi tanıtımı ise 10 Mart Salı günü yapılacak.

        Habertürk'ün Şubat ayındaki özel haberine göre, Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek yeni Dacia modeli, 2023 yılında açıklanan 400 milyon Euro'luk yatırımın yeni halkası olacak. SUV segmentinde yer alacak otomobilin yıl sonunda üretimine başlanması hedefleniyor.

        Kaynak: Autoexpress
        Kaynak: Autoexpress

        Dacia'nın Duster modeli Türkiye ve Avrupa dışı pazarlar için Renault logosuyla Romanya'daki fabrikanın talebe yetişemediği zamanlarda ise Avrupa için Dacia logosu ile Bursa'da üretiliyor.

        Striker isimli yeni model ise, Bursa'daki fabrikadan Dacia logosu ile banttan çıkacak ikinci otomobil olacak.

        OYAK ve Renault, Aralık 2023’te 400 milyon Euro’luk yatırım kararı açıklamıştı. Bu yatırımın ilk iki modeli Renault Duster ve Renault Boreal oldu. Söz konusu yatırım kapsamında toplam 4 farklı modelin üretimi hedefleniyor.

