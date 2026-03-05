Adilcevaz'da camiye çirkin saldırı: Halı üzerinde sigara yanıkları...
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Fatih Camii'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Cami kapısını kırıldığı olayda, duvarlara zarar verildiği, mermerlerin kırıldığı ve sigara yanığı olan halı üzerinde izmaritler bulundu
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Fatih Camii'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.
İHA'nın haberine göre, gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda, cami kapısını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, duvarlara zarar verip, mermerleri kırdıktan sonra halıların üzerinde sigara söndürüp, izmarit attıkları tespit edildi.
Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar, halılar üzerindeki yanık izlerini ve yerdeki sigara izmaritlerini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
Olayın ardından camide inceleme başlatılırken, güvenlik güçleri şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Cami cemaatinden Muhammed Karayılan, yaşanan olaya tepki göstererek, ibadethanelere yönelik bu tür saygısız davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Vatandaşlar, sorumluların bir an önce tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.