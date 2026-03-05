NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olay" açıklamasında bulundu.

Rutte, dün İran'dan atılan füzenin Türkiye'de düşürülmesine ve ABD-İsrail İran saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olay" diyen Rutte, "5. Maddenin uygulanması söz konusu değil" dedi.

Bu olayın NATO'nun tetikte olduğunu gösterdiğini söyleyen Rutte, İran'ın Avrupa için de tehdit haline gelmeye çok yakın olduğunu belirtti.