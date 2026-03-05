Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı | Dış Haberler

        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı

        Son dakika... NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 13:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olay" açıklamasında bulundu.

        Rutte, dün İran'dan atılan füzenin Türkiye'de düşürülmesine ve ABD-İsrail İran saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        "Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olay" diyen Rutte, "5. Maddenin uygulanması söz konusu değil" dedi.

        Bu olayın NATO'nun tetikte olduğunu gösterdiğini söyleyen Rutte, İran'ın Avrupa için de tehdit haline gelmeye çok yakın olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karı-koca tartışmasında kadın kocasını bıçakladı

        Adana'da bir kadın tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla karnından bıçakladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyip intihar etmek isteyen kadın polis ekiplerince engellenip gözaltına aldı. Sorgusunda "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürülen kadın tutuklandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı