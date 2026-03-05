Canlı
Habertürk
Habertürk
        SON DAKİKA: "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu | Zonguldak haberleri | Son dakika haberleri

        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldüren kişinin cezası belli oldu!

        Zonguldak'ta, kendisine, "Eşime neden baktın" diyen 28 yaşındaki Murat Yangun'u çıkan tartışmada bıçakla öldüren, araya girmeye çalışan tekel bayi işletmecisi 25 yaşındaki Hami G.'yi de yaralayan 51 yaşındaki Cem Çakı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'olası kastla yaralama' suçundan da 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:04
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Zonguldak'ta olay, 13 Aralık 2025’te Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Cem Çakı (51) ile 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun (28) arasında tartışma çıktı.

        İKİ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

        DHA'daki habere göre Yangun'a yaklaşan Cem Çakı, belindeki bıçağı çekerek saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi Hami G.'yi (25) bıçakladı.

        Murat Yangun, 28 yaşında hayatını kaybetti.
        YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

        Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti. Kolundan yaralanan Hami G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı olay yerine gelen ekiplere teslim oldu.

        Murat Yangun, olaydan 4 ay önce evlenmişti.
        KATİLİN 8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Çakı, olayın ardından tutuklandı. Bıçaklı saldırı anı ise tekel bayinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        2’NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

        Tutuklu Çakı hakkında, Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Davanın bugün görülen 2’nci duruşması için polis ekipleri adliye binası ve salonda güvenlik tedbiri aldı.

        Güvenlik gerekçesiyle izleyiciler ve Yangun’un annesi duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salona alınmadı.

        "SESSİZ KALMA HAKKIMI KULLANIYORUM"

        Duruşmaya Yangun’un eşi, yaralanan tekel bayi işletmecisi Hami G. ile avukatlar ve tutuklu sanık katıldı. Söz verilen Cem Çakı, “Karşı tarafın baskısı altında avukatlarım davadan çekilmek zorunda kaldı. Mahkemenin adaletine sığınıyorum. Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum” dedi.

        İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS ALDI

        Mahkeme heyeti, Cem Çakı’ya Murat Yangun’a yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, Hami G.’ye yönelik ‘olası kastla yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.

        ADLİYE ÇIKIŞI SANIĞA TEPKİ

        Duruşma sonunda Murat Yangun’un eşi salondan çıkarılırken sanık Cem Çakı’ya, “Gebert kendini içeride, çıkarsan da ben geberteceğim seni” diye bağırdı. Adliye binasının dışında aile üyeleri birbirine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Yangun’un yakınları, sanık cezaevi aracına bindirilirken tepki gösterdi. Kimisi ring aracının camına saldırıp bağırdı.

        Polis ekipleri, kalabalığı uzaklaştırdı ve aracı korumak için peşinden bir süre koştu. Murat Yangun’un yakınları bir süre sonra adliye önünden ayrıldı.

        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
