Muğla'da, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma sonucu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'dan bu yana hakkında haber alınamayan Yasemin Dermenci (17) ile ilgili dosyayı yeniden ele aldı.

Yasemin Dermenci, 17 yaşında öldürüldü.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre 2024 yılında farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde; kaybolan Dermenci'nin, 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi sonrası ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen Tursun Karabulut (41) ile Ö.D. (45), geçen yıl yakalandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Tursun Karabulut ifadesinde; Yasemin'i o dönem eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürdüğünü ve Ö.D.'den de yardım alarak ormana gömdüklerini itiraf etti. Tursun Karabulut'un Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanda kepçe ile yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen insana ait kemikler bulundu.

Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesi Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada adının 'tanık' olarak geçtiği belirtildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Yasemin Dermenci'nin öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Tursun Karabulut, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Karabulut, Yasemin Dermenci'yi öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddetti. Emniyette verdiği ifadede cinayeti kabul ettiği yönündeki beyanlarının doğru olmadığını kaydeden Karabulut, polisin kendisine baskı yaptığını ileri sürdü.

"EŞİM ELİNE SİLAH VEYA TÜFEK ALDI, KADINA ATEŞ ETTİ"

Karabulut, savunmasında, boşandığı eşini en son 2009 yılında gördüğünü belirterek, "Eşim T.C., sürekli üzerime yabancı kadınlar getiriyordu. O gün de maktulü üzerime getirdi. Birlikte alkol aldılar. Maktul önceden de bizim eve gelip gidiyordu ancak kalmıyordu. İlk defa o gün bizde kaldı. Eşimle birlikte yattılar. Sonra eşimle aralarında tartışma çıktı. Eşim iç çamaşırı ile dışarı çıktı. Eşim eline silah veya tüfek aldı. Kadına ateş etti. Kadının neresinden vurulduğunu görmedim. Sonra eşim diğer odaya geçip, telefonla birkaç adam çağırdı. Eve gelen adamlarla birlikte cesedi eşimin otomobiline yükleyip gittiler. Cesedi nereye götürdüler; bilmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Eski eşim beni başka erkeklere de pazarlıyordu" dedi.

"CESEDİ ÖNCE SERAYA GÖMDÜ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.D., Yasemin Dermenci'nin T.D. tarafından Tursun Karabulut’un üzerine kuma olarak getirildiğini ileri sürdü. Ö.D., eve getirilmesinden yaklaşık 2 yıl sonra genç kızın ortadan kaybolduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Olay zamanı T.C. eve gelerek Osman'dan 20 kilo esrar çaldığını ve bunu saklayacağını söyledi. Beraber T.'nin otomobiline bindik. T.'nin evine gittik. Daha sonra T.' Seraya bakacağım' diyerek evden çıktı. O sırada Yasemin'in cesedini aracına yüklemiş. Benim bu durumdan haberim yoktu. Ardından ben, sanık Tursun Karabulut ve T.C., araca binip Korkuteli tarafına doğru yola çıktık. Yolda T.'yi M.T.'nin evine bıraktık.

Korkuteli yolundan sağa doğru 1 kilometre kadar girdik. Orada T. bana 'Sen devam et, araçtan inme. İleride çoban evi var' dedi. Çoban evinde T.'yi bekledim. Bir müddet sonra T. bagajdaki şeyi gömüp geldi. Gelince, gömdüğü şeyin uyuşturucu değil, Yasemin'in cesedi olduğunu söyledi. T., bana 'Bir gün Yasemin, bir gün T. ile yatıyordum. T.'nin sırasında Yasemin ile yatınca T. buna sinir oldu. Yasemin ile yattığım sırada T. onu göğsünden vurdu. Cesedi önce seraya gömdük. Sera sahibinin şüphelenmesi üzerine oradan çıkardık. 2025 yılının Ocak ayında polislerin bana ulaşmasının ardından bildiklerimi anlattım. Cesedin bulunduğu yeri gösterdim."

"JANDARMAYI ARATMAMIŞ"

Tanık olarak dinlenen sanığın eski eşinin kardeşi D.C. ise kardeşinin 2005 veya 2006 yılında Yasemin Dermenci'yi Tursun Karabulut’un üzerine kuma olarak getirdiğini söyledi. Kardeşinin kendisine anlattığı kadarını bildiğini kaydeden D.C., "Kardeşim T.'nin bana anlattığına göre; Tursun Karabulut, Yasemin'i av tüfeği ile vurmuş. T. jandarmayı aramak isteyince, Tursun kafasına tüfeği dayamış. Jandarmayı aratmamış. Ardından T., arkadaşı Ö.'yü çağırmış. Bizim eve de gelerek eşimden kazma, kürek istediler. Araçta ceset olduğunu bilmiyorduk. Ö. ile birlikte cesedi Antalya'nın dışına götürüp, gömmüşler. Bunları bana T. kaybolmadan kısa süre önce anlatmıştı. T., 2010 yılında kayboldu" diye konuştu.

"KANAATİMCE T. VE G. ÖLDÜRÜLDÜ"

D.C. ayrıca sanık Karabulut'un, O.F. isimli kişiye karısı G. ile eski eşi T.C. arasında ilişki olduğu yönünde sözler söylediğini iddia etti. Bu olaydan sonra T.C. ile G.'nin ortadan kaybolduğunu belirten D.C., “Kanaatimce T. ve G.; O.F. tarafından öldürüldü. Çünkü T., 'Benden 3 gün haber alamazsanız bilin ki O.F., beni öldürmüştür' şeklinde söz söylemişti" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tursun Karabulut’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.