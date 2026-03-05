Canlı
Habertürk
Habertürk
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü! | Son dakika haberleri

        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!

        İstanbul Zeytinburnu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz'ın öldüğü kazada iddianame hazırlandı. Olayda motosikletlinin, otomobili geçmek istediği sırada otomobil sürücüsü Yusuf Serhat Aksu'nun direksiyonu sağa kırarak çaptığı belirtildi. Aksu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:45
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Zeytinburnu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Enes Yılmaz’ın (29) ölümüne ilişkin kazada soruşturma tamamlandı.

        DHA'nın haberine göre iddianamede otomobil sürücüsü Yusuf Serhat Aksu ile motosiklet sürücüsü Hasan Enes Yılmaz'ın yarıştığı belirtildi. Motosiklet sürücüsünün, otomobili geçmek istediği sırada Aksu'nun direksiyonu sağa kırarak çaptığı belirtildi. Aksu hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep edildi.

        Hasan Enes Yılmaz
        Hasan Enes Yılmaz
        GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

        Kaza, 4 Ocak 2026’da Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Serhat Aksu’nun kullandığı otomobil, Hasan Enes Yılmaz’ın kullandığı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Aksu ise gözaltına alındı ve tutuklandı. Kaza ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul ile şüphelinin trafikte birbirlerini geçmeye çalıştıkları ve yarış halinde olduklarının değerlendirildiği belirtildi. İddianamede, motosiklet sürücüsü Yılmaz’ın en sağ şeritten otomobili geçmek istediği sırada Aksu’nun direksiyonu sağa kırdığı ve çarpma sonucu Yılmaz’ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Sanık Yusuf Serhat Aksu emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Aksu ifadesinde, "Olay tarihinde kiraladığım araçla seyir halindeydim. Motosiklet sürücüsü arkamdan geldi. Motordan kurtulmak için orta şeride geçtim, o da orta şeride geçti. Ben sağ şeride geçtim, motosiklet de sağ şeride geçti. Sürücü benim sağımdan geçmek istediği sırada otomobilimin aynasına çarptı. Bu nedenle dengesini kaybederek olay yerinde vefat etti. Olayda kusurlu değilim" dedi.

        Hasan Enes Yılmaz
        Hasan Enes Yılmaz

        "GEÇMEYE ÇALIŞTI, İZİN VERMEDİ"

        Tanık olarak dinlenen Ahmet Aytuğ ise ifadesinde, "Olay günü başka bir araç kullanıyordum. Motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsünü geçmeye çalıştı ancak sürücü yol vermedi. Motosikletli en sağdan geçmek istediği sırada otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırdı" dedi.

        BİLİRKİŞİ RAPORU: AKSU TALİ KUSURLU

        Bilirkişi raporunda sanık Aksu’nun tali kusurlu, maktul Yılmaz’ın ise asli kusurlu olduğu belirtilirken Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu’nun raporunda da aynı değerlendirme yer aldı. Savcılık, dosyada yer alan deliller, tanık beyanları ve kaza görüntülerini değerlendirerek, sanığın motosiklet sürücüsünün geçmesini engellemek amacıyla direksiyonu bilerek sağa kırdığı ve doğrudan çarparak ölümüne neden olduğu kanaatine vardı. İddianamede olayın taksirle değil kasten gerçekleştiği belirtilerek Aksu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

