Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek
Giriş: 05.03.2026 - 13:34 Güncelleme:
Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemlerden ikisini duyurdu.
Yapılan açıklamada Başakşehir-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarının hakemlerine yer verildi.
DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.
Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Adna Deniz Kayatepe olacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
