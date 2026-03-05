Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

        Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek

        Giriş: 05.03.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

        Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemlerden ikisini duyurdu.

        Yapılan açıklamada Başakşehir-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarının hakemlerine yer verildi.

        DERBİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.

        Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Adna Deniz Kayatepe olacak.

        Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

