        Tenis oyuncusu Aryna Sabalenka nişanlandı! 12 karatlık yüzüğü parmağına taktı

        Kortların kraliçesi Aryna Sabalenka nişanlandı: 12 karatlık yüzüğü parmağına taktı

        Tenis kortlarının Belaruslu şampiyonu Aryna Sabalenka, bu kez kazandığı kupalarla değil, aldığı evlenme teklifi ve parmağındaki devasa elmas yüzükle gündemde. Ünlü raketin nişan yüzüğü, ihtişamı ve değeriyle çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 15:25
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı

        Kortların Belaruslu yıldızı, Grand Slam şampiyonluklarıyla adını tarihe yazdıran Aryna Sabalenka, evliliğe bir adım daha yaklaştı. 27 yaşındaki tenisçi, dün aldığı evlenme teklifiyle hayatında yeni bir sayfa açtı.

        Georgios Frangulis'e "Evet" diyerek nişanlanan Sabalenka, Instagram'da haberi duyururken, göz kamaştırıcı elmas yüzüğünü de sergiledi.

        Brezilyalı iş insanı Frangulis, mücevher tasarımcısı Isabela Grutman'ın tasarladığı bir yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Frangulis ve tasarımcı Grutman, Sabalenka'nın korttaki ünü kadar nefes kesici ve eşsiz bir yüzük yaratmak için aylarca birlikte çalıştı. Zümrüt taşlar ve oval kesim elmastam oluşan 12 karatlık bir yüzük ortaya çıktı.

        Zümrütler, Sabalenka'nın en sevdiği taş olması nedeniyle yüzüğün özellikle önemli bir parçasını oluşturuyor. Grutman, detayların Frangulis'in fikri olduğunu ve yüzüğü ünlü tenisçiye özgü kılan kişisel bir dokunuşta bulunduğunu söyledi.

        Mücevher uzmanlarının tahminlerine göre bu nadide parçanın değeri yaklaşık 1 milyon dolar civarında.

        Sabalenka ve Frangulis çifti, ilk kez Nisan 2024'te, Sabalenka'nın eski erkek arkadaşı Konstantin Koltsov'un intihar sonucu hayatını kaybetmesinden bir ay sonra birlikte görüldü.

        Çift, son zamanlarda ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşıma konusunda ipuçları vermeye başlamıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında, ABD Açık'ta oynadığı bir maç sırasında nişanlanan bir çifte yanıt olarak Sabalenka, "Erkek arkadaşıma baktım. Hiç baskı yok!" demişti.

        Frangulis, doğru anı beklemenin hakkını fazlasıyla verdi. Instagram'da paylaşılan nişan fotoğrafları, onlarca mum ve çiçek aranjmanıyla aydınlatılmış romantik havuz başı atmosferini gösteriyor. Çift, sosyal medyadaki ortak gönderilerinde, "Sonunda ona başka bir şey diyebilirim... Nişanlı" diye yazdı.

        Kayıp engelli bulunamadı, arama çalışmaları sona erdi

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) için başlatılan arama çalışmaları, 23'üncü günde sonlandırıldı.

        #Aryna Sabalenka
        #Georgios Frangulis
        #nişan
        #Evlenme teklifi
        #Tenis
