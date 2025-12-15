'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!

Zonguldak'ta olay, 13 Aralık'ta Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Cem Çakı (51) ile 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun (28) arasında tartışma çıktı.

BELİNDEKİ BIÇAĞI ÇIKARIP SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre Yangun'a yaklaşan Çakı, belindeki bıçağı çekerek saldırdı.

Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi (20) bıçakladı.

GÖĞÜS VE BOYNUNDAN YARALANDI

Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti. Kolundan yaralanan H.G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cem Çakı da olay yerine gelen ekiplere teslim oldu.

Murat Yangun, 28 yaşında hayata veda etti.

Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

H.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı dün tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan Yangun'un hayatını kaybettiği olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; Yangun'un aracından tekel bayiye yöneldiği sırada Çakı'ya hitaben bir şey söylediği, ardından Çakı'nın belindeki bıçağı yoklayarak Yangun'a saldırdığı anlar yer aldı.