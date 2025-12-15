Habertürk
Habertürk
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!

        Zonguldak'ta, 51 yaşındaki Cem Çakı'nın, "Eşime neden baktın" diyen 28 yaşındaki Murat Yangun'u öldürüp, araya giren 20 yaşındaki H.G.'yi yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Çakı'nın belindeki bıçağı yokladıktan sonra bir anda saplaması yer alırken, Yangun'un kanlar içinde aracına binip gittiği görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:26
        Zonguldak'ta olay, 13 Aralık'ta Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Cem Çakı (51) ile 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun (28) arasında tartışma çıktı.

        BELİNDEKİ BIÇAĞI ÇIKARIP SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre Yangun'a yaklaşan Çakı, belindeki bıçağı çekerek saldırdı.

        Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi (20) bıçakladı.

        GÖĞÜS VE BOYNUNDAN YARALANDI

        Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti. Kolundan yaralanan H.G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Cem Çakı da olay yerine gelen ekiplere teslim oldu.

        Murat Yangun, 28 yaşında hayata veda etti.
        Murat Yangun, 28 yaşında hayata veda etti.

        Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

        H.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı dün tutuklandı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan Yangun'un hayatını kaybettiği olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; Yangun'un aracından tekel bayiye yöneldiği sırada Çakı'ya hitaben bir şey söylediği, ardından Çakı'nın belindeki bıçağı yoklayarak Yangun'a saldırdığı anlar yer aldı.

        Yangun'un eşinin araçtan inerek ona müdahale ettiği, Yangun'un üstünü çıkardığı ve bir arkadaşının direksiyona geçmesi ile geldiği araçla hastaneye doğru yola çıktığı görüldü.

        4 AY ÖNCE EVLENMİŞ

        4 ay önce evlenen Yangun için bugün öğle vakti Taşbaca Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede, Yangun'un annesi ve eşi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazeye çok sayıda kişi gelince caminin avlusu yetersiz kaldı, sokakta trafik durdu. Tabut, caminin merdivenlerinin korkuluğuna konup namaz, yolda kılındı. Yangun, namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
