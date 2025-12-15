Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?

        Türkiye'nin bir süredir tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili takvim netleşti. Türk Hava Kuvvetleri'ne toplam 44 adet Eurofighter katılacak ancak bu uçakların bir kısmı doğrudan İngiltere'den tedarik edilirken bir kısmı ise Katar ve Umman'dan alınacak. Peki tedarik süreci adım adım nasıl işleyecek? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi…

        Giriş: 15.12.2025 - 13:14 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:33
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey arasında Eurofighter tedarik edilmesine dönük anlaşma Temmuz ayında imzalandı. Anlaşmaya göre tedarik edilecek toplam 44 uçaktan 20’si doğrudan Birleşik Krallık’tan tedarik edilecek. Ancak bu teslimatın 2030 yılında yapılması bekleniyor. Türkiye ise bu sürede ara ihtiyacını karşılamakta kararlı… Bu nedenle kalan 24 uçak Katar ve Umman’dan tedarik edilecek.

        KATAR VE UMMAN İLE OCAK AYINDA SÖZLEŞME İMZALANABİLİR

        Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu bu ay önce Katar’ı sonra Umman’ı ziyaret ederek muhataplarıyla görüştü. Her iki ziyaretin de ana gündem maddesi Eurofighter Typhoon uçaklarıydı. Bu kapsamda iki ülkeden de uçakların teslimatına ilişkin nihai anlaşmanın önümüzdeki ay imzalanması bekleniyor.

        İLK TESLİMAT 2026’DA YAPILACAK

        Türkiye’ye gelmesi planlanan ilk parti uçaklar Katar’dan alınacak 12 adet Eurofighter olacak. Bu teslimatın 2026 yılı içinde yapılması planlanıyor. Umman’dan alınacak 12 Eurofighter ise önce modernizasyon için İngiltere’ye gönderilecek. 2 yıl sürmesi beklenen modernizasyon işleminin ardından 2028 yılında 12 adet daha Eurofighter alınacak. İngiltere’den doğrudan alınacak kalan 20 Eurofighter ise 2030 yılında teslim alınacak. Böylece Türkiye; 4 yıl içinde 3 ülke ile yürüttüğü plan kapsamında toplam 44 adet Eurofighter tedarik etmeyi hedefliyor.

        PİLOTLARIN EĞİTİMİNE BAŞLANDI

        Türk Hava Kuvvetleri, Eurofighter pilotlarının eğitimlerine başladı. Şimdilik teorik olarak devam eden bu eğitimler simülatörler ile uygulamalı eğitimlere dönüşecek. Deneyimli bir F-16 pilotunun yaklaşık 9 ay gibi bir sürede operasyonel kabiliyete sahip bir Eurofighter pilotu olma ihtimali değerlendiriliyor. Türkiye’nin Katar’dan alacağı Eurofighter uçaklarının önümüzdeki yıl Türkiye’ye gelmesiyle eğitim sürecinin de hızlanması bekleniyor.

        #Son dakika haberler
