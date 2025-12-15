İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
Osmaniye'de, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 yaşındaki Sevda Körkü, aynı yaştaki eşi Süleyman Körkü ve 77 yaşındaki Mehmet Toy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
Osmaniye'de kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında, merkeze bağlı Kayalı köyü mevkiinde, Düziçi–Osmaniye yönünde meydana geldi. Osmaniye–Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.Kazada hayatını kaybeden Süleyman ve Sevda Körkü, 26 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.Mehmet Toy, 77 yaşında yaşamını yitirdi.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sevda Körkü (26) ve eşi Süleyman Körkü (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan B.K. (1) yaralandı.
Diğer araçta bulunan Mehmet Toy da (77) yaşamını yitirirken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.