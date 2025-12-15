Habertürk
        İki araç da hurdaya döndü! 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!

        Osmaniye'de, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 26 yaşındaki Sevda Körkü, aynı yaştaki eşi Süleyman Körkü ve 77 yaşındaki Mehmet Toy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:26 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:31
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Osmaniye'de kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında, merkeze bağlı Kayalı köyü mevkiinde, Düziçi–Osmaniye yönünde meydana geldi. Osmaniye–Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

        Kazada hayatını kaybeden Süleyman ve Sevda Körkü, 26 yaşındaydı.
        Kazada hayatını kaybeden Süleyman ve Sevda Körkü, 26 yaşındaydı.

        KARŞI ŞERİTTEN GELEN ARACA ÇARPTI

        DHA'daki habere göre araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

        Mehmet Toy, 77 yaşında yaşamını yitirdi.
        Mehmet Toy, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

        OLAY YERİNDE 3 KİŞİ CAN VERDİ

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan Sevda Körkü (26) ve eşi Süleyman Körkü (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan B.K. (1) yaralandı.

        Diğer araçta bulunan Mehmet Toy da (77) yaşamını yitirirken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        2 YARALI TEDAVİYE ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
