Eski hakemler Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakem kararlarını yorumladı

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, Trabzonspor-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

"2. dakikada Emirhan Topçu'ya verilen sarı kart doğru mu?" Deniz Çoban: "Doğru bir sarı kart." Bahattin Duran: "Sarı kart doğru." Bülent Yıldırım: "Sarı kart yerinde."

"5. dakikada Orkun'un Serdar'a müdahalesine sarı kart kararı doğru mu?" Bahattin Duran: "Orkun'un hareketi sınırları zorlasa da benim için sarı kart doğru ama santimlerle. Topuğu yerle üçgen oluşturdu. Bileğinin altına doğru basması var. Güç transferini aktaramamış. Yer itibarıyla sınırlarda. Bu haliyle sarı kart. Biraz daha yukarıda olsa çok net kırmızı kart olurdu. Trabzonsporlu oyuncunun da ayağı esnerdi." Deniz Çoban: "Bir hareket yaralayıcı, gaddarca ise kırmızı kart gösterilirdi. Hakem gaddarlığı, acımasızlığı göremiyorsa kriterlerden gider. Kriterlerden biri güç transferi. Elimizde bir şiddet ölçer yok, ne kadar bastı diye. Ayağı dizden bükülü mü, tam olarak bilekten yukarıya mı basıyor, kramponun belli bir bölgesiyle yere basıyor mu? Fotoğrafı net görüyoruz. O kramponu yerde görünce hakem güç transferinin gerçekleşmediğini söyler ve sarı kart doğru." Bülent Yıldırım: "Aynı gerekçelerle sarı kart. 2 santim yukarıda olsa sarı kart. Kontrolsüz faul sınırında kalmış."

"38. dakikada El Bilal Toure'ye gösterilen kırmızı kart doğru mu?" Bahattin Duran: "Hakem sert bir düdük çalar, oyuncu ayağa kalkar, kulübe öne çıkar. Taç çizgisi ve kulübenin hemen önü. Ozan Tufan'da bir tepki yok. Kramponun arkasına bastı. Ağır çekimde izlememek lazım. Fotoğraf yanıltır. Normal seyrettiğimizde sert, acımasız hissini vermedi. Ancak, buna VAR müdahale etmedi. Pozisyonda acımasızlık, gaddarlık var mı? Yok. Toure hata yaptı, rakibinin kramponunun arkasına bastı. Yüklendi, gücünü verdi mi? Hayır. Diz gergin mi? Dizden gergin gücü aktardı mı, hayır. Yoğunluk, şiddet, güç transferi yok. Faulle birlikte sarı kart gösterirsin. Ozan'da beklenti yok, arkadaşlarında yok. Takım arkadaşları topu koydu, oyunu başlattı. Hakem düdük çalıp durdurdu. Çok yanlış bir VAR müdahalesi bu." Deniz Çoban: "Bazı görüntüler her şeyi anlatır. Pozisyon acımasız, gaddarca, yaralayıcı olması lazım. Öyle bir durum söz konusu olsa Ozan'ın seri şekilde ayağa kalkması hayatın olağan akışına aykırı. Tepki de göstermedi. Elimizde şiddet ölçer yok diyoruz. Ozan bir şey hissetmemiş. Ozan'ın canı acımamış. Kırmızı kartta bunlar aranır. İlk etapta kimse anlamadı hakem neyi bekliyor diye. Fatih Tekke Hoca, rakip takımdan 1 kişi eksilecek diye beklentisi yok, taktik dizilişi ayarladı. Dönüp neyi bekliyoruz diye sitem etti. Pozisyon izlemeye geldiğinde Ali Şansalan, Trabzonspor kulübesi itiraza geldi. Sanki orada kendi aleyhlerine bir şey çıkacağını düşündüler. VAR'ın müdahalesini kabul edemiyorum. Burada bana göre karar sarı kart olmalıydı. Fotoğraftan bakınca da dizden bükülü, bastığını hissettiğinde ayağını geri çekiyor, güç transferi yok. Klasik sarı kartın tarifi bu. Kırmızı kartı düşünmem. Hakem sahada görüp kırmızı kart verseydi eleştirmezdim, sarı kart daha doğru olur, sahada böyle görmüş olabilir derdim. VAR açısından kabul edemem." Bülent Yıldırım: "Sarı kart, asla kırmızı kart düşünmem. Güç transferinin yüzde 20'si olsa o tendon ne olurdu? İfade edebildim mi? Biraz basma olsa Ozan hemen kalkıp devam edebilir mi?"

"13. dakikada Zubkov'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?" Deniz Çoban: "Bu hakemi aldatma." Bahattin Duran: "Penaltı yok, Zubkov'a aldatmadan sarı kart daha doğru." Bülent Yıldırım: "Penaltı düşünülmez."