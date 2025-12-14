Habertürk
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi: El Bilal Toure kırmızı kart gördü! - Trabzonspor Haberleri

        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi: El Bilal Toure kırmızı kart gördü!

        Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta Siyah-Beyazlı takımdan El Bilal Toure, VAR uyarısının ardından kırmızı kart gördü.

        Giriş: 14.12.2025 - 21:05 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:05
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure 38. dakika kırmızı kart gördü.

        El Bilal Toure, Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'ın arkadan bileğine bastı. Maçın VAR hakemi Alper Çetin, hakem Ali Şansalan'ı pozisyonu izlemek için VAR'a çağırdı.

        Şansalan, pozisyonu izlemesinin ardından El Bilal Toure'yi kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

        El Bilal Toure oyundan çıkarken karara tepki gösterdi.

