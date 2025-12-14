Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık'ta Başakşehir ile yapılacak maçın 1 gün önceye (Çarşamba) çekilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

        Giriş: 14.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 14.12.2025 - 12:14
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir'le oynanması planlanan ilk hafta maçının gününün değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

        Kulüpten alınan bilgiye göre sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir maçının 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da dün oynanan Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasından sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kupa maçının günüyle ilgili tepki göstermişti.

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        OKAN BURUK DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Kupa fikstürü 23-24-25'indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Başakşehir ve Galatasaray için anlam veremediğim, perşembe - pazar üst üste, perşembe maç koyulması iki takımı da mutsuz etti. Bunun nedenini anlamıyorum ve anlamak istiyorum. Neden üst üste iki maç koyuldu. Kötü niyet aramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başakşehir gibi bir maçın koyulması soru işareti bizim için. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz, günü değiştirirlerse... Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Ayarlanabilecek bir şey. Bununla ilgili başvuru yapıp tarihlerin değişmesini isteyeceğiz."

