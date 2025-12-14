Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!

        Bursa'da scooter sürücüsü Serdar Zencirkıran, kamyonete çarpmamak için manevra yaparken düşüp aracın altına savruldu. Feci olayda Zencirkıran hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 14.12.2025 - 12:12
        Bursa'da kamyonetin altında kalan scooterın sürücüsü Serdar Zencirkıran (34) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi Sevgi Caddesi’nde meydana geldi.

        Ercan Ç. (45), bir iş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonetiyle kontrolsüzce yola çıktı. Bu sırada scooter ile ilerleyen Serdar Zencirkıran, kamyonete çarpmamak için manevra yaparken düşüp aracın altına savruldu.

        Zencirkıran ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarın üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar Zencirkıran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zencirkıran, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü Ercan Ç. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halinde bulunan kamyonetin kontrolsüz şekilde caddeye çıktığı, scooter sürücüsü Serdar Zencirkıran’ın çarpmamak için manevra yaparken, kontrolünü kaybedip düştüğü ve aracın altına savrulduğu görüldü.

        #Son dakika haberler
