Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon "büyük" maçların tümünde öne geçmeyi başarsa da üstünlüğünü maçın sonuna taşıyamadı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında da iki kez 2 farklı üstünlüğü eline alsa da skoru korumayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon lig ve Avrupa'da 7 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlandı.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, bu karşılaşmalarda muhtemel 18 puandan yalnızca 4'ünü cebine koydu.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

'BÜYÜK' MAÇLARDA İLK GOLÜ BULSA DA KAZANAMADI Beşiktaş, bu sezonun ligin ilk yarısında oynadığı "büyük" maçlarda öne geçmesine karşın sonunu getiremedi. Derbide Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi uzun süre 10 kişi mücadele etse de maçtan 1-1 berabere ayrıldı. Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide ise 2-0 üstün durumdan 10 kişi kaldıktan sonra 3-2 yenilen Beşiktaş, skor avantajını yine kullanamamıştı. Trabzon deplasmanında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi farkı 1'e indirse de yeniden gol bularak durumu 3-1'e getirdi. İlk yarının sonlarında 10 kişi kalan Beşiktaş, ikinci yarıda bordo-mavili takımın gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

CERNY'DEN 2 GOLLÜK KATKI Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle ön plana çıktı. Bu sezon ligde 11 haftada 1 gol kaydeden Cerny, bordo-mavili ekip karşısında ise ilk yarıda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Zorlu deplasmandaki ilk yarı performansıyla dikkati çeken hücum oyuncusu, ligdeki toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.

ABRAHAM GOLLERİNE DEVAM EDİYOR Siyah-beyazlı takımın santrforu Tammy Abraham, Karadeniz temsilcisi karşısında da golünü buldu. Zaman zaman tartışmaların odağında olan İngiliz golcü, ligde Gaziantep FK maçının ardından Trabzonspor önünde de siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten Abraham, toplamda ise 22 maçta 12. kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Öte yandan Abraham, siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.

SON 7 DEPLASMANDA YENİLMEDİ Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, konuk olduğu son 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kaldı. Söz konusu 7 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 15 puan topladı.