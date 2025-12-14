Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!

        Beşiktaş bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Siyah-beyazlılar söz konusu mücadelelerde 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Giriş: 14.12.2025 - 23:03 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:03
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon "büyük" maçların tümünde öne geçmeyi başarsa da üstünlüğünü maçın sonuna taşıyamadı.

        Beşiktaş, Trabzonspor karşısında da iki kez 2 farklı üstünlüğü eline alsa da skoru korumayı başaramadı.

        Siyah-beyazlılar, bu sezon lig ve Avrupa'da 7 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlandı.

        Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

        Beşiktaş, bu karşılaşmalarda muhtemel 18 puandan yalnızca 4'ünü cebine koydu.

        UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

        'BÜYÜK' MAÇLARDA İLK GOLÜ BULSA DA KAZANAMADI

        Beşiktaş, bu sezonun ligin ilk yarısında oynadığı "büyük" maçlarda öne geçmesine karşın sonunu getiremedi.

        Derbide Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi uzun süre 10 kişi mücadele etse de maçtan 1-1 berabere ayrıldı.

        Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide ise 2-0 üstün durumdan 10 kişi kaldıktan sonra 3-2 yenilen Beşiktaş, skor avantajını yine kullanamamıştı.

        Trabzon deplasmanında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi farkı 1'e indirse de yeniden gol bularak durumu 3-1'e getirdi. İlk yarının sonlarında 10 kişi kalan Beşiktaş, ikinci yarıda bordo-mavili takımın gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

        CERNY'DEN 2 GOLLÜK KATKI

        Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle ön plana çıktı.

        Bu sezon ligde 11 haftada 1 gol kaydeden Cerny, bordo-mavili ekip karşısında ise ilk yarıda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

        Zorlu deplasmandaki ilk yarı performansıyla dikkati çeken hücum oyuncusu, ligdeki toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.

        ABRAHAM GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

        Siyah-beyazlı takımın santrforu Tammy Abraham, Karadeniz temsilcisi karşısında da golünü buldu.

        Zaman zaman tartışmaların odağında olan İngiliz golcü, ligde Gaziantep FK maçının ardından Trabzonspor önünde de siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.

        Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten Abraham, toplamda ise 22 maçta 12. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

        Öte yandan Abraham, siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.

        SON 7 DEPLASMANDA YENİLMEDİ

        Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı.

        Siyah-beyazlılar, konuk olduğu son 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kaldı.

        Söz konusu 7 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 15 puan topladı.

        TRABZONSPOR'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Beşiktaş, bordo-mavili rakibine karşı üst üste 5. maçında da mağlup olmadı.

        Söz konusu son 5 maçta Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda siyah-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

        Beşiktaş, Karadeniz ekibine son olarak 2023-2024 sezonunda 3-0 kaybetmişti.

