Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
Beşiktaş bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Siyah-beyazlılar söz konusu mücadelelerde 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon "büyük" maçların tümünde öne geçmeyi başarsa da üstünlüğünü maçın sonuna taşıyamadı.
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında da iki kez 2 farklı üstünlüğü eline alsa da skoru korumayı başaramadı.
Siyah-beyazlılar, bu sezon lig ve Avrupa'da 7 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlandı.
Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor ve Trabzonspor mücadelelerinde ilk golü bulan Beşiktaş, bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, bu karşılaşmalarda muhtemel 18 puandan yalnızca 4'ünü cebine koydu.
UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
'BÜYÜK' MAÇLARDA İLK GOLÜ BULSA DA KAZANAMADI
Beşiktaş, bu sezonun ligin ilk yarısında oynadığı "büyük" maçlarda öne geçmesine karşın sonunu getiremedi.
Derbide Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi uzun süre 10 kişi mücadele etse de maçtan 1-1 berabere ayrıldı.
Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbide ise 2-0 üstün durumdan 10 kişi kaldıktan sonra 3-2 yenilen Beşiktaş, skor avantajını yine kullanamamıştı.
Trabzon deplasmanında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibi farkı 1'e indirse de yeniden gol bularak durumu 3-1'e getirdi. İlk yarının sonlarında 10 kişi kalan Beşiktaş, ikinci yarıda bordo-mavili takımın gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.
CERNY'DEN 2 GOLLÜK KATKI
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Trabzonspor karşısında attığı 2 golle ön plana çıktı.
Bu sezon ligde 11 haftada 1 gol kaydeden Cerny, bordo-mavili ekip karşısında ise ilk yarıda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Zorlu deplasmandaki ilk yarı performansıyla dikkati çeken hücum oyuncusu, ligdeki toplam gol sayısını da 3'e çıkardı.
ABRAHAM GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlı takımın santrforu Tammy Abraham, Karadeniz temsilcisi karşısında da golünü buldu.
Zaman zaman tartışmaların odağında olan İngiliz golcü, ligde Gaziantep FK maçının ardından Trabzonspor önünde de siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.
Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten Abraham, toplamda ise 22 maçta 12. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
Öte yandan Abraham, siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.
SON 7 DEPLASMANDA YENİLMEDİ
Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı.
Siyah-beyazlılar, konuk olduğu son 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kaldı.
Söz konusu 7 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 15 puan topladı.
TRABZONSPOR'A 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş, bordo-mavili rakibine karşı üst üste 5. maçında da mağlup olmadı.
Söz konusu son 5 maçta Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda siyah-beyazlılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Beşiktaş, Karadeniz ekibine son olarak 2023-2024 sezonunda 3-0 kaybetmişti.