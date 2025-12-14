Kart borçluları 25 milyar lira daha az faiz ödeyecek

Merkez Bankası politika faizini indirdikten sonra kart borçlularına rahatlık sağlamak için kredi kartı faiz oranlarını da aşağı çekti. Kart faiz oranları her tutar kart borçları için yaklaşık yüzde 0,25 indirildi. 1 Ocak 2026'dan itibaren artık kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için yüzde 3,75, 180 bin lira olan kredi kartları için yüzde 4,25 olacak.

Merkez, kart faizlerini borç tutarına göre artan oranda belirliyor. Şimdiye kadar en az kart faizi 25 bin liraya kadar olan borçları kapsıyordu, bu tutar 30 bin liraya yükseltildi. 150 bin lira olan ikinci bariyer de 180 bine çekildi. Bu değişikliği bir nevi enflasyon düzeltmesi olarak da adlandırabiliriz.

8 BİN LİRA BORÇ İÇİN AYLIK 20 LİRALIK AVANTAJ

Peki bu düzenlemenin cebimize yansıması ne olacak? Diyelim ki on bin lira kart borcunuz var. Kredi kartınızın limiti 25.000 TL'nin altındaysa dönem borcunun yüzde 20'si asgari ödeme tutarıdır. Limitiniz 50.000 TL'nin üzerindeyse dönem borcunun yüzde 40'ı kredi kartı asgari ödeme olarak hesaplanır. Diyelim ki toplam 10 bin lira borcunuz var ve 2 bin liralık dönem borcunuzu ödediniz ve 8 bin lira ödenmeyen borcunuz kaldı. Şu anda bu 8 bin lira için aylık yüzde 3.5 faizden 93 lira hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar ve 187 lira da son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar olmak üzere aylık toplam 280 lira faiz ödemek zorunda kalıyoruz. Şimdi ise bu oran yüzde 3,25'den hesaplanacak ve aylık 280 yerine 260 lira faiz ödenecek. Yıllık rakam tabii ki bileşik faiz de işlediği için toplamda 3 bin 500 liradan daha fazla olacak. Eğer asgari tutarı ödeyemez de örneğin sadece bin lira öderseniz bu durumda geri kalan 9 bin lira için şu anda aylık 317 lira olan toplam faiz 1 Ocak'tan itibaren ise 22 lira daha az yani yaklaşık 295 lira olarak ödenecek.