Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.311,31 %0,69
        DOLAR 42,6987 %0,01
        EURO 50,1371 %-0,04
        GRAM ALTIN 5.958,40 %0,95
        FAİZ 38,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 86,29 %1,59
        BITCOIN 89.593,00 %1,28
        GBP/TRY 57,0864 %-0,06
        EUR/USD 1,1733 %-0,06
        BRENT 61,45 %0,54
        ÇEYREK ALTIN 9.741,98 %0,95
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı’ndan yasa dışı bahis reklamlarına erişim engeli: 15 sosyal medya hesabı kapatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı’ndan yasa dışı bahis reklamlarına erişim engeli: 15 sosyal medya hesabı kapatıldı

        Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla mücadele kapsamında önemli bir karar aldı. Bakanlık, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 09:02 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 hesaba erişim engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 11 Aralık 2025 tarihli 364. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı.

        Kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

        Ayrıca Bakanlık söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırdı.

        Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        "Tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!