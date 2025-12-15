Ticaret Bakanlığı’ndan yasa dışı bahis reklamlarına erişim engeli: 15 sosyal medya hesabı kapatıldı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 11 Aralık 2025 tarihli 364. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı.

Kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca Bakanlık söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Tüketicilerimizin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumumuzun, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."