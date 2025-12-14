Habertürk
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı! - Trabzonspor Haberleri

        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!

        Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 22:49 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:50
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

        HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

        İşte Denizli'nin yorumları:

        "İki büyük takımın 45 dakikalık 2. yarı mücadelesinde, Trabzon yarı sahasında Beşiktaş'ın ayak izleri sayılacak kadar azdı. Birbirine denk güçlerin arasında bu kadar fark olmaz. İlk defa 10 kişi kalmıyor Beşiktaş. Oynadığı diğer büyük maçlarda da bunu yaşadı öne geçti ve hiçbirinin de kazanamadı. Galatasaray maçında, rakip Galatasaray 10 kişi kaldığında 2. yarıda aynı baskıyı yedi. Derbi maçlarında özellikle herhangi bir takımın kırmızı kart gördüğüne şahit oluyoruz. Trabzonspor 10 kişiye karşı avantajı kullanamadı. Dezavantajlarından biri Onuachu gibi kafa toplarında iyi birinden yoksun olmasıydı."

        "KIRMIZI KART POZİSYONU AĞIRDI"

        "Esasında Orkun'un maçın başında bir pozisyonu var sarı kart gördüğü o Toure'nin pozisyonundan daha kritik bence. Kırmızı kart pozisyonu ağırdı. Kontrolsüz sınıfına girebilir ama o %100 sakatlamak için yapılan veya çok tehlikeli bir hareket değil. Orkun'un pozisyonu daha belirgin bir pozisyondu ve VAR çağırabilirdi. Çağırmadı. Toure'nin pozisyonu da öyle bir pozisyon. Bunun insiyatifini kullanması lazım hakemin. Oyun akarken hiçbirimiz fark etmedik kırmızı kart pozisyonunu."

