Avustralya polisi: Sydney'deki silahlı saldırıda saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi

Avustralya polisi, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıkladı.

NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti.

Saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.

Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

REKLAM

ALBANESE: TERÖRİZM EYLEMİ

Başbakan Albanese de açıklamasında, "Dün gördüğümüz şey saf kötülük, antisemitizm ve terörizm eylemiydi." dedi.

Albanese, saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eleştirilerine "Şimdi bir olma zamanı." şeklinde cevap verdi.