        Haberler Objektife Takılanlar Evrim Alasya, ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi

        Evrim Alasya'dan ayrılık sorularına yanıt yok

        Kerem Alışık ile 1.5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Evrim Alasya, ayrılık sonrası ilk kez objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Kerem Alışık'tan ayrılmıştı.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Alasya, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

        İlişkilerini noktalayan Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın birlikte sahneye çıktıkları 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun gösterimleri iptal edilmişti.

        Kerem Alışık, geçtiğimiz yıl haziran ayında Evrim Alasya'nın annesi Aysun Alasya ile tanışmıştı.

        Aşırı hava olayları normalleşti; 1 yıl kuraklık, 1 yıl sel

        Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, iklim değişikliği ile birlikte aşırı hava olaylarının arttığını belirterek, "1 sene kurak, 1 sene aşırı yağışlı dönemler artık normalleşti. Ciddi kuraklık dönemleri toprağın geçirgenliğini azalttı. Su toprağa işlemedi...
