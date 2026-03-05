Evrim Alasya'dan ayrılık sorularına yanıt yok
Kerem Alışık ile 1.5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Evrim Alasya, ayrılık sonrası ilk kez objektiflere yansıdı
Giriş: 05.03.2026 - 15:45 Güncelleme:
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya'nın, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Kerem Alışık'tan ayrılmıştı.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, ayrılık sonrası ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Alasya, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
REKLAM
İlişkilerini noktalayan Evrim Alasya ile Kerem Alışık'ın birlikte sahneye çıktıkları 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun gösterimleri iptal edilmişti.
Kerem Alışık, geçtiğimiz yıl haziran ayında Evrim Alasya'nın annesi Aysun Alasya ile tanışmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ