        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı - 6 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan 6 Mart hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz ile Doğu Akdeniz sağanak yağmurlu; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi kar yağışlı olacak. Karadeniz'de hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak.

        Giriş: 06.03.2026 - 07:30
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sanah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 14°

        Ankara

        Yağmurlu 11°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Güneşli 12°

        Adana

        Kısmen Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Bulutlu 13°

        Gaziantep

        Bulutlu 12°

        Ağrı

        Yağmurlu -3°

        Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Siirt'in doğu kesimleri ve Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

