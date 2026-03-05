NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, İran'ın Orta Doğu ve ötesinde devam eden ve ayrım gözetmeyen saldırıları ışığında güvenlik ortamı hakkında bilgi almak üzere büyükelçiler düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin başkanlık ettiği belirtilen açıklamada, "NATO müttefikleri, İran'ın dün Türkiye'yi hedef almasını şiddetle kınadı ve Ankara ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti." denildi.

Açıklamada, Rutte'nin İran'ın balistik füzesinin tespit edilmesini, izlenmesini ve başarılı bir şekilde önlenmesini sağlayan ortak çabalarından dolayı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) ve ilgili tüm müttefik personelini övdüğü aktarıldı.

“NATO ORTAKLARININ LİDERLERİYLE DÜZENLİ OLARAK TEMAS HALİNDE”

NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun tüm operasyonel alanlarda güçlü kalmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "NATO durumu yakından izlemeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri, müttefik ülke liderleriyle ve bölgedeki NATO ortaklarının liderleriyle düzenli olarak temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

NATO Sözcüsü Allison Hart da AA muhabirine yaptığı açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtmişti.

NATO: BALİSTİK FÜZE SAVUNMA DURUŞUNUN YÜKSEK SEVİYEDE KALACAK

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE), "İran'ın bölge genelindeki saldırılarından kaynaklanan tehdit" azalana kadar NATO'nun balistik füze savunma duruşunun yüksek seviyede kalacağını duyurdu.

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün, İran'ın Türkiye'yi hedef alan ve ilk olarak İran'ın duyurduğu balistik füze saldırısının NATO tarafından başarıyla engellenmesinin yanı sıra NATO'nun ittifak genelindeki balistik füze savunma duruşunu artırdığını teyit edebilirim." ifadesini kullandı.

O'Donnell, söz konusu acil önlemin, NATO Hava Komutanlığı komutanı tarafından alındığını, "İran'ın bölge genelindeki ayrım gözetmeyen saldırılarından kaynaklanan tehdit azalana kadar NATO'nun balistik füze savunma duruşunun bu yüksek seviyede kalacağını" bildirdi.

Operasyonel güvenlik nedenleriyle ayrıntı veremeyeceğini aktaran O'Donnell, "Ancak bu ayarlama, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'na (SACEUR) mevcut tehdit temelinde İttifakı savunmak için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi veriyor." değerlendirmesini yaptı.

