        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yenilerle coşuyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yenilerle coşuyor!

        Beşiktaş yeni transferlerinin 11'e girdiği Alanyaspor maçından bu yana 1 beraberlik ve 4 galibiyet aldı. Üst üste 4 maçını kazanan siyah-beyazlılar, rakip kaleye 14 gol gönderirken 6 gol yedi. Beşiktaş'ın bu süreçte attığı gollerin 8'i ise yeni transferlerden geldi.

        Giriş: 05.03.2026 - 14:32
        1

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek lider olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde seri başı olma avantajını da yakalayan siyah-beyazlılarda yüzler gülerken gözler de artık Galatasaray derbisine çevrildi.

        2

        4 gollü galibiyette yeni transferler Amir Murillo ve Hyeon-Gyu Oh da gollerine devam etti.

        3

        Murillo ikinci gölünü atarken Oh ise dördüncü golünü kaydetti.

        4

        Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı isimlerin ilk kez 11’de başladığı Alanyaspor maçında rakibi ile evinde 2-2 berabere kalırken sonrasındaki 4 maçı ise kazanmayı başardı.

        5

        4 lig ve 1 kupa maçı oynayan Beşiktaş, bu süreçte rakiplerine 14 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Beşiktaş’ın bu süreçte attığı gollerin 8’i ise yeni transferlerden geldi.

        6

        Hyeongyu Oh 4 gol ve 1 asist yaparken Emmanuel Agbadou 1 gol, 2 asist; Amir Murillo 2 gol, Junior Olaitan 1 gol ve Kristjan Asllani ise 1 asist üretti.

        7

        Beşiktaş’ta oynanan oyun da büyük beğeni toplarken hem Avrupa’ya katılım hem de Türkiye Kupası için umutlar iyice yükseldi.

