Beşiktaş yenilerle coşuyor!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek lider olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde seri başı olma avantajını da yakalayan siyah-beyazlılarda yüzler gülerken gözler de artık Galatasaray derbisine çevrildi.