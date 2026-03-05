Beşiktaş yenilerle coşuyor!
Beşiktaş yeni transferlerinin 11'e girdiği Alanyaspor maçından bu yana 1 beraberlik ve 4 galibiyet aldı. Üst üste 4 maçını kazanan siyah-beyazlılar, rakip kaleye 14 gol gönderirken 6 gol yedi. Beşiktaş'ın bu süreçte attığı gollerin 8'i ise yeni transferlerden geldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek lider olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde seri başı olma avantajını da yakalayan siyah-beyazlılarda yüzler gülerken gözler de artık Galatasaray derbisine çevrildi.
4 gollü galibiyette yeni transferler Amir Murillo ve Hyeon-Gyu Oh da gollerine devam etti.
Murillo ikinci gölünü atarken Oh ise dördüncü golünü kaydetti.
Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı isimlerin ilk kez 11’de başladığı Alanyaspor maçında rakibi ile evinde 2-2 berabere kalırken sonrasındaki 4 maçı ise kazanmayı başardı.
4 lig ve 1 kupa maçı oynayan Beşiktaş, bu süreçte rakiplerine 14 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Beşiktaş’ın bu süreçte attığı gollerin 8’i ise yeni transferlerden geldi.
Hyeongyu Oh 4 gol ve 1 asist yaparken Emmanuel Agbadou 1 gol, 2 asist; Amir Murillo 2 gol, Junior Olaitan 1 gol ve Kristjan Asllani ise 1 asist üretti.