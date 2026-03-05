Ergin Ataman'dan Dünya Kupası sözleri: Madalya peşinde olacağız

"AVRUPA 2’NCİLİĞİNE BİZ O KADAR SEVİNEMEDİK, ÜZÜLDÜK"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya’ya kaybedilen maçın ardından Avrupa ikincisi olmalarına rağmen sevinemediklerini, aksine şampiyonluğu kaçırdıkları için üzüldüklerini söyleyen Ergin Ataman, “Alperen Şengün milli takımımızın en büyük kozu. Son 2 sezondur da Türkiye’yi, Türk sporunu dünyada en iyi temsil eden sporcularımızdan bir tanesi. 2 sezondur NBA’de All-Star olmuş oyuncumuz. Alperen bir kere çok pozitif düşünceyle milli takıma geldi. Hiçbir zaman “Ben NBA oyuncusuyum, All-Star oyuncusuyum” gibi değil, hep arkadaşlarını kucaklayıcı hava içinde oldu. Bu çok önemlidir. Takımın star oyuncusunun takım içindeki arkadaşlığı çok önemlidir. Bunun dışında takım kaptanımız Cedi, keza EuroLeague’in en önemli oyuncularından bir tanesi. O da son Yunanistan maçını aslında doktorların oynayamaz dedikleri neredeyse kırık ayakla oynadı. 2 gün hiç antrenman yapmadan tamamen tedaviyle Yunanistan maçına çıktı. 40 dakika top oynadı. Yunanistan’ı net bir skorla, 20 sayılık bir farkla belki de tarihin en önemli galibiyetini elde ettik. Diğer oyuncularımız Ercan Osmani’nin dünya basketbolunun 1 numaralı starı olan Giannis Antetokounmpo’ya karşı göstermiş olduğu hem savunmadaki performans hem hücumdaki kariyer rekorunu kırması çok önemliydi. Bunu hiçbir zaman yadsımamak lazım, Türk milli takımında çok büyük zevkle oynayan Shane Larkin’in turnuva boyunca çok katkısı oldu. Cedi Osman’dan, Alperen’den ve Ercan Osmani’den bahsediyoruz ama Shane Larkin de çok ciddi anlamda mücadele verdi ve katkıları oldu. Keza Şehmus ve Kenan olsun, bütün oyuncularımız çok ciddi katkılar verdi. Bunun sonucunda da çok önemli bir başarı geldi. Türkiye bu turnuvaya katılırken Avrupa otoriteleri tarafından turnuvanın en iyi 6’ncı veya 7’nci takımı olarak gösteriliyordu. Buna karşın biz hiçbir zaman kendimizi o seviyede görmedik. Biz hep kendimizi “Biz bu turnuvada şampiyon olacağız” şeklinde gördük. İnanın Avrupa ikinciliği dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ama biz o kadar da sevinemedik, üzüldük. Çünkü biz şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Aslında bu üzülmemiz bizim bu sonuçları getirmeyeceğimizi gösteriyor. Biz Avrupa ikincisi olduk, çok büyük başarı elde ettik, bunu sonuna kadar kutlayalım, hayır. Tabii ki bunun gururunu yaşıyoruz. Ama biz finalde son 1.5 dakikada kaybettiğimiz için üzüldük. Bu bizi daha yukarıya taşıyacak olan mentalite. Daha yukarı nedir? Dünya şampiyonluğudur. Çünkü önümüzdeki ilk turnuva dünya şampiyonası. Bunu başarabilir miyiz? Bilmiyorum. Amerika dünya şampiyonasına nasıl katılacak bilmiyorum. Ama Amerika dünya şampiyonasına olimpiyatlarda katıldığı takımlarla genellikle gelmiyor. Daha çok 2’nci veya 3’üncü seviye takımlarla geliyor. Örneğin son dünya şampiyonasında sanırım yanılmıyorsam 4’üncü veya 5’inci olmuşlardı. Böyle bir durum olursa hedefimiz dünya şampiyonluğu olacaktır” şeklinde konuştu.