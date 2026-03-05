"İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"

ABD Başkanı Donald Trump, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in muhtemel yeni lider olacağını belirtirken, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, ABD merkezli haber platformu Axios'a açıklamalarda bulundu.

Trump, Mücteba Hamaney'in 'önemsiz biri' olduğunu öne sürerken "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a barış ve uyum getirecek birini istiyoruz." diye konuştu.

Bu konuda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i örnek gösteren ABD Başkanı, yeni lider seçiminde yer alması gerektiğini dile getirdi.

AA'nın haberine göre; Adaylar arasında Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in ismi öne çıkıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı’na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019’da Mücteba Hamaney’i, herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklemişti.