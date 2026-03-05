Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de esnaf ve sanatkârlarla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu mübarek günlerin sizlerle birlikte milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 81 ilimizdeki 2 milyon 255 bin esnaf ve sanatkârımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Alın teriyle, emeğiyle, samimi ve özverili gayretleriyle ülkemize değer katan tüm ticaret erbabımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Esnaf ve sanatkârlarımızı medeniyetimizin mayasını ahlak, erdem, iyilik, dürüstlükle yoğuran köklü Ahilik geleneğimizin bugünkü temsilcileri olarak görüyorum ve bunu pekçok kez ifade ettim. Esnaf ve sanatkârlarımız, odalarımız, birliklerimiz Ahilik gibi özgün bir kaynaktan beslendiler.

ESNAF VE SANATKARLARA TEŞEKKÜR

Helal kazancı, digergamlığı, alın terinliğini gözetirken, ticareti, alışverişi, toplumun huzur ve selametine neticede Allah'ın rızasına giden bir yol olarak gördüler. Tüm bu değerleri kuşanan, bu kıymetleri geçmişten bugüne taşıyan, ülkesi ve milleti için aşkla çalışan tüm esnaf ve sanatkârlarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Emeklerinizi hayıra tedbil eylesin. Esnaf ve sanatkârlarımızı var eden bu kadim değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin içindeyiz.

"KOMŞUMUZ İRAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRILARIYLA BÖLGESEL GERİLİM ÜRKÜTÜCÜ BOYUT KAZANDI"

Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın diğer ülkelere füzeler, kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük alana yayılma riskini ortaya çıkardı. Hürmüz boğazının kapatılmasıyla petrol ve doğalgazda yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Artış tutarının yüzde 75’ine kadarı bu ürünlerin Özel Tüketim Vergisi’nin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması hâlinde bu tutarın sadece 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem maliyet fiyatları bahanesiyle fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

"HUDUTLARIMIZIN VE HAVA SAHANIMIZIN GÜVENLİĞİNDE EN KÜÇÜK İHMAL VE TEREDDÜT GÖSTERMİYORUZ"

Ekonomi, ticaret, güvenlik, turizm, tarımda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Hudutlarımızın ve hava sahanımızın güvenliğinde en küçük ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Güvenliğimize yönelik riskin ortaya çıkması durumunda müttefikimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi gösterdik. Benzer olayın tekerrür etmemesi için ikazlarda bulunduk. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele ortada iken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı tavır içinde olmamalıdır.

"TELEFON GÖRÜŞMELERİMİZ HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR"

Hükümetimiz tıpkı 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadroları ile ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beli tutmak için ne gerekiyorsa yapmak durumundadır. Telefon görüşmelerimiz hız kesmeden sürüyor. Bugün Malezya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştük. İlham kardeşime Nahçıvan'ı hedef alan bugünkü saldırıdan üzüntü duyduğumuzu ve kınadığımızı ifade ettim.

Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi yürüttüğümüz diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır. Dünyadaki belirsizliklere bölgemizdeki krizlere rağmen ekonomimiz 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara, kişi b aşına gelirimizi 18 bin 40 dolara yükseldi. Sanayi sektörümüz son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydetti. 2025'de OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. G20'de beşinci sırada yer alıyoruz. Enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe Türkiye'nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır.

DESTEK PAKETLERİ

Elde ettiğimiz tüm bu başarılarda siz esnaf ve sanatkârlarımızın çok önemli payı vardır. Rabbim sizlerle birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi bizlere nasip eylesin. Hiçbir zaman ticaret erbabımızı yalnız bırakmadık. Destek paketleri, teşvik, kredi imkanlarımızla esnafımızın ayakta kalması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli adımları attık. Salgın sürecinde zarara uğrayan esnafımıza yaklaşık 9 milyar lira hibe desteği sağladık. 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki esnaf ve sanatkârımıza 6,7 milyar lira tutarında destek kredisi kullandık. 2002'de 5 bin lira olan faiz indirimli kredi şahıs üst limitini 2025'te tam 1 milyon liraya çıkardık.

İşyeri ve taşıt alımları kapsamındaki indirim kredilerin üst limitini 2,5 milyon liraya yükselttik. İşletme kredilerini yüzde 33, yatırım kredilerini ise yüzde 66,6 oranında artırdık. Krediler üzerinden banka ve kooperatiflerce yapılan kesintilerde önemli iyileştirmeye gittik. Krediler üzerinden kesintiler yüzde 19'du. Bugün geldiğimiz noktada doğrudan kullandırım halinde yüzde 3,5, kefaletli kullandırmada yüzde 6'ya inmiş durumda. Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan toplam kredi tutarı 752 milyar liranın üzerinde destek sunduk.

"ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZA 164 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN AKIŞI SAĞLADIK"

24 sene içende geçtiğimiz 51 yılda verilen kredileri 5'e katladık. Ülkemiz genelindeki esnaf ve sanatkârlarımıza 164 milyar liralık finansman akışı sağladık. Geçtiğimiz sene esnafımıza 176 milyar lira tutarında finansman desteği vererek yıllık bazda yeni bir rekor daha kırdık. 2025'te kullandırım tutarında yüzde 53,1 artış kaydedildi. 2026 yılı başında yürürlüğe girecek olan kredilere ilişkin yüzde 33 oranındaki faturalandırma şartı uygulamasını 1 yıl süreyle öteledik.

Kısa süre önce vergi ve SGK borçları nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız lehine yeni düzenleme yaptık. Buna göre vergi ve SGK borçları bulunan esnafımızın kullanacağı kredinin en fazla yüzde 25'i 1 yıl içinde azami 300 bin lirası bu borçlar kapsamında tahsil edilebilecek. Kooperatiflerimizi güçlü bir şekilde destekliyoruz. KOPDES'e tekrar başvuru yapabilme süresini 4 yıla indirdik. Kadın kooperatif ürünleri için barkot ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptık. İki kuruluş arasında imzalanan protokol kapsamında 4,5 milyar liralık paketini kooperatiflerimizin hizmetine sunmuş olduk. İnşallah bundan sonra ticaret erbabımıza tüm destekleri sunmayı, kendilerine her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Soframızı şereflendiren siz değerli kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum.

