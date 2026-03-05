Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 88 - Monaco: 70 | MAÇ SONUCU (F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 88 - Monaco: 70 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Fransız ekibi Monaco Basket'i ağırladı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 88-70 kazandı ve üst üste 8. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.03.2026 - 23:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 88-70 mağlup etti.

        Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler, Jantunen ve Tarık Biberovic'in etkili oyunuyla ilk 5 dakikalık bölümü 14-8 önde geçti. Periyodun kalanında iki takım da pota altında karşılıklı basketler buldu. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

        İkinci periyoda iki takım da sert savunma yaparak başladı. Bu çeyreğin ilk 3 dakikalık bölümünde takımlar ikişer sayı üretebildi. Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko; Boston ve Silva'nın üst üste basketleriyle skoru 28-20'ye getirdi. Monaco bu sayılara Begarin ve Blossomgame'in atışlarıyla karşılık verirken Jasikevicius molaya gitti. Mola dönüşünde Silva ve Colson ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler, farkı çift haneye çıkardı: 34-24. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 44-36'lık üstünlükle gitti.

        İkinci devre de ilk yarıdaki gibi karşılıklı sayılarla başladı. Monaco'da James, Fenerbahçe Beko'da ise Baldwin öne çıkan isimler olurken Horton Tucker'ın üst üste sayılarıyla fark 13 sayıya yükseldi: 59-46. Bu çeyrekte dış atışlarda da başarılı olan Fenerbahçe Beko, son periyoda 66-52 önde girdi.

        Dördüncü çeyreğe iyi başlayan taraf Monaco oldu. Hayes ve James'in basketlerinin ardından üç sayılık basketlerde de etkili olan Fransa temsilcisi, 10-3'lük seri yakalayarak farkı 7 sayıya düşürdü: 69-62.

        Sarı-lacivertlilerde takımın en dikkati çeken ismi olan Tucker, 2 hücumda bulduğu 4 sayıyla bitime 5 dakika kala farkın yeniden çift hanelere çıkmasını sağladı: 75-64. Son bölümde Monaco'nun farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 88-70 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla üst üste 9. kez kazanan lider Fenerbahçe Beko, toplamda ise 29 maç sonunda 22. galibiyetini elde etti. Monaco ise 30. maçında 14. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, De Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

        REKLAM

        Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey

        1. Periyot: 20-15

        Devre: 44-36

        3. Periyot: 66-52

        Beş faulle oyundan çıkan: Dk. 37.31 Theis (Monaco)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vicdanıyla hesaplaşıyor

        İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü eseri 'Liste' ile Londra'da devleşti. Tek kişilik performansı ve tamamı kadınlardan oluşan yaratıcı ekibiyle sahneye dönen Türkay,modern kadının 'Yapılacaklar listesi' arasına sıkışan trajik bir ihmali ve sarsıcı bir yüzleşmeyi seyircilerle bul...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı