Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan açıklama: ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi? | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan açıklama: ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?

        ABD Başkanı Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik kara işgaline hazır olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Trump, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler" dedi.

        Giriş: 06.03.2026 - 08:28 Güncelleme:
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ve İsrail güçlerinin kara işgaline hazır olduğu yönündeki iddialarına karşı çıktı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!

        ABD Başkanı NBC News'e verdiği demeçte, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler." dedi.

        Trump'ın açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD televizyonuna verdiği demeçte böyle bir hamlenin ABD ve İsrail için "büyük bir felaket" olacağını sözlerine yanıt niteliğindeydi.

        "İYİ BİR LİDERLERİ OLSUN İSTİYORUZ"

        Trump, İran'ın geleceğini etkileme planından da bahsetti; ülkeyi kimin yönetmesini istediği konusunda belirsiz ifadeler kullandı, ancak isim vermekten kaçındı.

        Trump, "Girip her şeyi temizlemek istiyoruz. 10 yıllık bir süre içinde yeniden inşa edecek birini istemiyoruz." dedi ve ekledi:

        "İyi bir liderleri olsun istiyoruz. Bence iyi iş çıkaracak bazı insanlarımız var."

        Trump'tan İran ordusuna silah bırakma çağrısı
        Trump'tan İran ordusuna silah bırakma çağrısı

        Trump, dün akşam yaptığı açıklamada da İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek." demişti.

        İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etmişti.

        İsrail, İran ve Lübnan'a saldırıların görüntülerini paylaştı

        İsrail ordusu, Perşembe günü İran ve Lübnan'a düzenlenen saldırıları gösterdiğini iddia ettiği bir video yayınladı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Trump'tan İran ordusuna silah bırakma çağrısı
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Aşk iddialarına yanıt
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Hukuki süreci başlattı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
