ABD Başkanı Trump'tan açıklama: ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ve İsrail güçlerinin kara işgaline hazır olduğu yönündeki iddialarına karşı çıktı.

ABD Başkanı NBC News'e verdiği demeçte, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler." dedi.

Trump'ın açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD televizyonuna verdiği demeçte böyle bir hamlenin ABD ve İsrail için "büyük bir felaket" olacağını sözlerine yanıt niteliğindeydi.

"İYİ BİR LİDERLERİ OLSUN İSTİYORUZ"

Trump, İran'ın geleceğini etkileme planından da bahsetti; ülkeyi kimin yönetmesini istediği konusunda belirsiz ifadeler kullandı, ancak isim vermekten kaçındı.

Trump, "Girip her şeyi temizlemek istiyoruz. 10 yıllık bir süre içinde yeniden inşa edecek birini istemiyoruz." dedi ve ekledi:

"İyi bir liderleri olsun istiyoruz. Bence iyi iş çıkaracak bazı insanlarımız var."

Trump, dün akşam yaptığı açıklamada da İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, "İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek." demişti.

İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etmişti.