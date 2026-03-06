Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Devrim Özkan'dan Shane Larkin ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Devrim Özkan'dan aşk iddialarına yanıt

        Adı bir süredir Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Shane Larkin ile anılan Devrim Özkan, hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 07:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk iddialarına yanıt
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Devrim Özkan, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        "ÖZEL HAYATIMI İNTERNETTEN TAKİP EDİYORUM"

        Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra adı basketbolcu Shane Larkin ile anılan Devrim Özkan, "Özel hayatımı açıkçası ben de internetten takip ediyorum. Birçok sporcu arkadaşım var, spor camiasında geniş bir çevrem var ama onlarla sürekli bir ilişki içinde değilim. Hepsi sadece arkadaşım, sevgilim değil" diyerek hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.

        REKLAM
        Devrim Özkan ve Shane Larkin
        Devrim Özkan ve Shane Larkin

        Öte yandan oyuncu, daha önce Lucas Torreira ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle gündeme gelmişti. 2023 yılının Mart ayında aşk yaşamaya başlayan çift, iki yıl boyunca sık sık ayrılıp barışmalarıyla dikkat çekmişti.

        Lucas Torreira ve Devrim Özkan
        Lucas Torreira ve Devrim Özkan

        2024'ün başında sosyal medyada birbirlerini takipten çıkararak yollarını ayıran ikili, aynı yıl içinde yeniden bir araya gelmişti. Ancak 2025'in ilk aylarında ikinci kez ayrılık kararı alan Devrim Özkan ile Lucas Torreira, yaz aylarında bir kez daha barışsa da bu birliktelik de kısa sürdü ve ikili, üçüncü kez yollarını ayırmıştı.

        Son ayrılığın ardından Torreira, Özkan'ı sosyal medyada yeniden takip ederek barışmak için bir adım atsa da ünlü oyuncu, bu hamleye karşılık vermedi ve geri adım atmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi kurtardı

        Adana'da apartmanda çıkan yangında 13'üncü katta mahsur kalan baba ile bebeğini, yandaki inşaatta çalışan Muhammet Figen (23), yük asansörüne binerek kurtardı

        #Devrim Özkan
        #Shane Larkin
        #Lucas Torreira
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran ordusuna silah bırakma çağrısı
        Trump'tan İran ordusuna silah bırakma çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        NATO'dan Türkiye mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla görüştü
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı