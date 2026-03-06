Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Kurtuluş sinemada, Ballı Süt sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Kurtuluş sinemada, Ballı Süt sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Emin Alper imzalı Kurtuluş ve yıldız kadrosuyla dikkat çeken Gelin (Bride) öne çıkarken; sahnede Engin Alkan'ın yönettiği Oyunun Oyunu ile Ballı Süt tiyatroseverlerle buluşuyor. Konserde Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Burhan Öçal sahne alırken, sergi cephesinde Metrohan'daki Oda Oda ile BASE imzalı "Bir Bahar Günü" sanatseverleri bekliyor

        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan animasyona, aile yapımlarından fantastik maceralara uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor.

        FİLMLER

        Berlin Film Festivali'nden Gümüş Ayı ile dönen Emin Alper'in filmi Kurtuluş, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hakimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.

        Gelin, (Bride) 1930'ların Chicago'sunda kendisine bir partner yaratmak isteyen Frankenstein'ın Canavarı'nın Dr. Euphronious'tan yardım alarak öldürülmüş genç bir kadını hayata döndürmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz'lu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin yönetmen koltuğunda Maggie Gyllenhaal var.

        Amanda Seyfried'in oyunculuğuyla dikkat çektiği Ann Lee Efsanesi, (The Testament of Ann Lee) takipçileri tarafından 'dişi İsa' olarak ilan edilen 'Şaker' hareketinin kurucu lideri Ann Lee'nin hayatını beyazperdeye taşıyor.

        Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde yapan Uçan Köfteci, en büyük tutkusu uçmak olan bir adamın hikayesini konu ediyor.

        Yönetmenliği ve senaristliği Seyfettin Tokmak tarafından gerçekleştirilen, başrollerinde Alpay Kaya, Sermet Yeşil ve Kubilay Tunçer'in yer aldığı Tavşan İmparatorluğu, haftanın dikkat çeken bir diğer filmi.

        Haftanın animasyon filmi Hoplayanlar, bilim insanlarının, insan bilincini gerçekçi robot hayvanlara aktarmanın bir yolunu keşfetmesi sonrası hayvansever Mabel'ın bilincini bir kunduza aktararak hayvanlar aleminde bir serüvene çıkmasını konu ediniyor.

        TİYATRO

        Tiyatro tarafında; yönetmenliğini Engin Alkan'ın üstlendiği, Michael Frayn'ın kaleme aldığı Noises Off'tan uyarlanan Oyunun Oyunu, yeni yılda güncellenmiş espri diliyle seyirciyle buluşuyor. Oyun, Engin Alkan'ın yanı sıra Günay Karacaoğlu, Salih Kalyon, Duygu Kurt, Sertaç Güder, Tutku Erten, Zeynep Sevi Yılmaz, Enis Aybar ve Ömür Arpacı'nın yer aldığı dinamik kadrosuyla sahnede kahkahanın temposunu yükseltiyor.

        Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'yı aynı sahnede buluşturan, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini anlatan Ballı Süt, 12 Mart'ta Duru Tiyatro'da, 26 Mart'ta ise Zorlu PSM'de…

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na bağlı sanatçılar tarafından sahnelenecek Şiddete Karşı Güçlenme Anlatıları'nın yanı sıra Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin oyunu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde seyirciyle buluşacak.

        KONSER

        Konserde; Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 12 Mart Perşembe akşamı Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda, farklı coğrafyaların müzikal renklerini bir araya getiren enerjik ve lirik eserlerle sezonun en etkileyici konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor.

        Usta perküsyonist Burhan Öçal, Crossing Bosporus Trio ile 13 Mart'ta Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahne alacak.

        Türkiye modern müzik tarihinin özgün psikedelik gruplarından BaBa ZuLa, 14 Mart Cumartesi akşamı Blind sahnesinde.

        SERGİ

        Sevgi Karay ve Deniz Coşkun tarafından tasarlanan, İBB Miras ve İBB Kültür desteğiyle Metrohan'da gerçekleşen Oda Oda sergisi; Emre Baloğlu, Ali Yaycıoğlu, Arzu Ertekin, Nilüfer Şatana, Özlem Başer ve Pembe Tüzüner'in üretimlerini bir araya getiriyor. Sergi, 29 Mart 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

        BASE tarafından hayata geçirilen Bir Bahar Günü karma sergisi, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisi'nde 22 Mart'a kadar görülebilir. 2017'den bu yana farklı BASE edisyonlarında yer almış 35 sanatçının eserlerini bir araya getiren sergi, baharı dönüşüm, umut ve içsel bir hareket hali olarak ele alıyor.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.

