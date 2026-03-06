Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme - Haberler

        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme

        Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile doğum yapan lisansüstü öğrencilere yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme

        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, YÖK tarafından tespit edilen öncelikli alanlardaki programlara doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday, ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u dikkate alınarak girmeye hak kazanacak.

        70 PUANIN ALTINDA OLANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK

        Yazılı sınav YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılacak. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak.

        REKLAM

        Nihai değerlendirmede ise ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70'in altında olanlar başarısız sayılacak.

        Doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak.

        Düzenlemeyle özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        DOĞUM YAPAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE KOLAYLIK

        Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre ise doğum yapan lisansüstü öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilebilecek. Ek süreler azami süreden sayılmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda sis etkili oluyor

         İstanbulda sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde sis etkili oluyor. (AA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Tamiratta fırlayan tekerin çaptığı kadın, uçuruma düştü!
        Tamiratta fırlayan tekerin çaptığı kadın, uçuruma düştü!
        16 bin liradan kaçtı ama...
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"