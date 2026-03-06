Yüksek basınç dehşeti! Tamiratta fırlayan tekerin çarptığı kadın, uçuruma düştü!
Isparta'da meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Olayda tamirat sırasında fırlayan tekerin çarptığı 34 yaşındaki Abide Çimenkaya adlı kadın, uçuruma düşüp hayatını kaybetti
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde tamirat sırasında yüksek basıncın etkisiyle yerinden fırlayan iş makinesin tekerinin çarptığı Abide Çimenkaya (34), düştüğü uçurumda hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir'e bağlı Aşağıgökdere köyü Akdereler mevkisinde meydana geldi.
YÜKSEK BASINÇ DEHŞETİ
Abide Çimenkaya ile eşi Harun Çimenkaya (38), iş makinesinin patlayan lastiğinin tamiratı için araziye gitti. Çalışma sırasında yüksek basıncın etkisiyle yerinden fırlayan teker, Abide Çimenkaya'ya çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Savrulan Abide Çimenkaya, düştüğü yaklaşık 10 metrelik uçurumda hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Abide Çimenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çimenkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir